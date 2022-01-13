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https://tr.sputniknews.com/20220113/universitelilerden-domates-hasadi-robotu-urunleri-dalindan-topluyor-sulama-ve-ilaclama-yapiyor-1052699346.html
Üniversitelilerden 'domates hasadı robotu': Ürünleri dalından topluyor, sulama ve ilaçlama yapıyor
Üniversitelilerden 'domates hasadı robotu': Ürünleri dalından topluyor, sulama ve ilaçlama yapıyor
Balıkesir Gençlik Merkezi'nin inovasyon atölyesinde gönüllü çalışan 4 genç, üniversiteden bölüm başkanının desteğiyle ürettikleri ‘serada domates hasadı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:55+0300
2022-01-13T12:59+0300
domates
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Tarımda yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanımının giderek arttığı dönemde, Balıkesir'de 4 üniversite öğrencisi ‘Otonom hasat robotu projesi’ne imza attı.Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi, gönüllü gençlik lideri Fatma Feyza Akyol'un 2020 yılında annesine yardım etmek için domates serasına gitmesi, projenin çıkış noktası oldu.Seradan domatesleri toplarken annesinin güçlük çektiğini gören Akyol, hasat robotu üretme fikrinden yola çıkarak sınıf arkadaşları, gönüllü kodlama eğitmenleri Faruk Özel, Ali Bayar ve Sami Kızılboğa ile proje hazırladı.Gençler, projeyi ve yazılımı çok beğenen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu'nun danışmanlığında ürettikleri 70 santimetre yüksekliğindeki prototipe "Awaxen" adını verdi.TEKNOFEST'te geçen yıl tarım teknolojileri alanında elemeyi geçerek finale kalan 45 üniversite takımı arasında yer alan gençlerin robotu, ilk 3'e giremese de festivalde ilgi gördü.Robot, Balıkesir Gençlik Merkezi'nde plastik malzemelerden oluşturulan ‘yapay sera’da test ediliyor. Testlerde, girdiği serayı haritalandırıp üzerindeki kamera sistemi sayesinde yukarıdan aşağıya doğru tarama yaparak olgunlaşan ürünleri toplayan robot, domatesleri kasasına yerleştiriyor.Haznesi takıldığında sulama ve ilaçlama da yapabilen ürünün geliştirilmesiyle boyutunun büyütülmesi, başka ürünlerin hasadına elverişli hale getirilmesi ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor.‘Yüksekliğini kendisi otonom şekilde ayarlıyor’Takım kaptanı Fatma Feyza Akyol, marka tescili kendilerine ait olan Awaxen'i seralarda sebze ve meyve toplamak amacıyla ürettiklerini söyledi.Robotun çalışma prensibini anlatan Akyol, şu bilgileri paylaştı:'Dünyada iki muadilimiz var'Proje aşamasında yaptıkları araştırmalarda, Türkiye'de böyle bir robot üreten kişi ya da firmaya rastlamadıklarını dile getiren Akyol, "Dünyada iki muadilimiz var. Bunlardan biriyle (robot üreten firmayla) görüşme imkanımız oldu. Amerika'da çok büyük seralarda çalışıyorlar. Ürünümüz prototip aşamasında. Biz bunu geliştirerek Türkiye'de ve dünyada satışını yapmayı planlıyoruz" dedi.Akyol, dünyadaki diğer hasat robotu örneklerinde, seralara ray döşenerek ürünün robota göre tasarlandığını, Awaxen'in ise tekerlekli olması dolayısıyla seraya göre tasarlanabileceğini söyledi.Faruk Özel de aracın boyutlarını daha büyüterek uluslararası alanda Türkiye'ye katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.2 yıl içinde satılabilir bir ürün haline gelebilirProjenin danışmanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu, öğrencilerin ortaya çıkardığı robota Türkiye'de çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.Gençlerin hem hevesli hem de gayretli olduğunu kaydeden İstanbullu, "TÜBİTAK'a başvurduk, destek olunursa gerçek ortamda çalışılabilecek makinenin yazılım kısımları geliştirilmeye devam edilecek. Bu hızla çalışmaya devam edersek 2 yıl içinde satılabilir bir ürün haline gelmesini ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Balıkesir Gençlik Merkezi Müdürü Ersin Güçlü ise üreten gençlerin yetişmesi noktasında inovasyon atölyesi ve bilim teknoloji kulübü aracılığıyla imkanlar sunduklarını vurguladı.Gençlik merkezleri olarak gençlere hizmet etmeye devam edeceklerine değinen Güçlü, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20210923/balikesirli-genclerden-otonom-hasat-robotu-isciler-degil-awaxen-kalksin-o-toplasin-1049183266.html
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domates

Üniversitelilerden 'domates hasadı robotu': Ürünleri dalından topluyor, sulama ve ilaçlama yapıyor

12:55 13.01.2022 (güncellendi: 12:59 13.01.2022)
© AABalıkesir, domates hasadı robotu
Balıkesir, domates hasadı robotu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Balıkesir Gençlik Merkezi'nin inovasyon atölyesinde gönüllü çalışan 4 genç, üniversiteden bölüm başkanının desteğiyle ürettikleri ‘serada domates hasadı robotu’nun prototipini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Tarımda yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanımının giderek arttığı dönemde, Balıkesir'de 4 üniversite öğrencisi ‘Otonom hasat robotu projesi’ne imza attı.
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi, gönüllü gençlik lideri Fatma Feyza Akyol'un 2020 yılında annesine yardım etmek için domates serasına gitmesi, projenin çıkış noktası oldu.
Seradan domatesleri toplarken annesinin güçlük çektiğini gören Akyol, hasat robotu üretme fikrinden yola çıkarak sınıf arkadaşları, gönüllü kodlama eğitmenleri Faruk Özel, Ali Bayar ve Sami Kızılboğa ile proje hazırladı.
Gençler, projeyi ve yazılımı çok beğenen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu'nun danışmanlığında ürettikleri 70 santimetre yüksekliğindeki prototipe "Awaxen" adını verdi.
TEKNOFEST'te geçen yıl tarım teknolojileri alanında elemeyi geçerek finale kalan 45 üniversite takımı arasında yer alan gençlerin robotu, ilk 3'e giremese de festivalde ilgi gördü.
Robot, Balıkesir Gençlik Merkezi'nde plastik malzemelerden oluşturulan ‘yapay sera’da test ediliyor. Testlerde, girdiği serayı haritalandırıp üzerindeki kamera sistemi sayesinde yukarıdan aşağıya doğru tarama yaparak olgunlaşan ürünleri toplayan robot, domatesleri kasasına yerleştiriyor.
© AABalıkesir Gençlik Merkezinin inovasyon atölyesinde gönüllü çalışan 4 genç, üniversiteden bölüm başkanının desteğiyle ürettikleri 'serada domates hasadı robotu'nun prototipini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Robot, Balıkesir Gençlik Merkezi'nde plastik malzemelerden oluşturulan yapay serada test edildi.
Balıkesir Gençlik Merkezinin inovasyon atölyesinde gönüllü çalışan 4 genç, üniversiteden bölüm başkanının desteğiyle ürettikleri 'serada domates hasadı robotu'nun prototipini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Robot, Balıkesir Gençlik Merkezi'nde plastik malzemelerden oluşturulan yapay serada test edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
Balıkesir Gençlik Merkezinin inovasyon atölyesinde gönüllü çalışan 4 genç, üniversiteden bölüm başkanının desteğiyle ürettikleri 'serada domates hasadı robotu'nun prototipini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Robot, Balıkesir Gençlik Merkezi'nde plastik malzemelerden oluşturulan yapay serada test edildi.
© AA
Haznesi takıldığında sulama ve ilaçlama da yapabilen ürünün geliştirilmesiyle boyutunun büyütülmesi, başka ürünlerin hasadına elverişli hale getirilmesi ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

‘Yüksekliğini kendisi otonom şekilde ayarlıyor’

Takım kaptanı Fatma Feyza Akyol, marka tescili kendilerine ait olan Awaxen'i seralarda sebze ve meyve toplamak amacıyla ürettiklerini söyledi.
Robotun çalışma prensibini anlatan Akyol, şu bilgileri paylaştı:
"Araç seraya giriyor, seranın haritasını çıkartıyor. Daha sonra başlangıç konumuna gelerek en üst salkımlardan başlayarak aşağı doğru görüntü işleme teknolojisi ile domatesleri tanımaya başlıyor. Robot kolu sayesinde domatesleri kopararak hasat yapıyor. Robotumuz sabahtan akşama kadar 1 dönüm serada toplama işlemini gerçekleştirecek. Yüksekliğini hareket mekanizması sayesinde kendisi otonom bir şekilde ayarlıyor."

'Dünyada iki muadilimiz var'

Proje aşamasında yaptıkları araştırmalarda, Türkiye'de böyle bir robot üreten kişi ya da firmaya rastlamadıklarını dile getiren Akyol, "Dünyada iki muadilimiz var. Bunlardan biriyle (robot üreten firmayla) görüşme imkanımız oldu. Amerika'da çok büyük seralarda çalışıyorlar. Ürünümüz prototip aşamasında. Biz bunu geliştirerek Türkiye'de ve dünyada satışını yapmayı planlıyoruz" dedi.
Akyol, dünyadaki diğer hasat robotu örneklerinde, seralara ray döşenerek ürünün robota göre tasarlandığını, Awaxen'in ise tekerlekli olması dolayısıyla seraya göre tasarlanabileceğini söyledi.
Faruk Özel de aracın boyutlarını daha büyüterek uluslararası alanda Türkiye'ye katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

2 yıl içinde satılabilir bir ürün haline gelebilir

Projenin danışmanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu, öğrencilerin ortaya çıkardığı robota Türkiye'de çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.
Gençlerin hem hevesli hem de gayretli olduğunu kaydeden İstanbullu, "TÜBİTAK'a başvurduk, destek olunursa gerçek ortamda çalışılabilecek makinenin yazılım kısımları geliştirilmeye devam edilecek. Bu hızla çalışmaya devam edersek 2 yıl içinde satılabilir bir ürün haline gelmesini ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Balıkesir Gençlik Merkezi Müdürü Ersin Güçlü ise üreten gençlerin yetişmesi noktasında inovasyon atölyesi ve bilim teknoloji kulübü aracılığıyla imkanlar sunduklarını vurguladı.
Gençlik merkezleri olarak gençlere hizmet etmeye devam edeceklerine değinen Güçlü, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin tüketen değil üreten bir nesil olması noktasında ifade ettiğimiz şeylerin yaşanılabilir olması bizler için çok önemlidir. Bu anlamda gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte de gençlerimizin robotunun daha da geliştirilerek alanda kullanılabilir bir hal almasıyla ilgili çalışmalara devam ediyorlar. Biz de bu anlamda görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah bu robot, ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacaktır."
Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
YAŞAM
Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’
23 Eylül 2021, 15:14
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