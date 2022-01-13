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Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı duyuruldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-13T00:50+0300
savunma
abd
yunanistan
ege
sınır
meriç
zırhlı araç
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Newpost haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği toplam 1200 adet M-1117 'Guardian' tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.Haberde, araçların Meriç Nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetleri'nde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211211/abdden-yunanistana-94-milyar-dolarlik-askeri-satisa-onay-1051661660.html
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abd, yunanistan, ege, sınır, meriç, zırhlı araç

Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

00:50 13.01.2022
© WikipediaM-1117 'Guardian' tipi zırhlı araç
M-1117 'Guardian' tipi zırhlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Wikipedia
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Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı duyuruldu.
Newpost haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği toplam 1200 adet M-1117 'Guardian' tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.
Haberde, araçların Meriç Nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.
ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetleri'nde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.
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