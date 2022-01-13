Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

Newpost haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği toplam 1200 adet M-1117 'Guardian' tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.Haberde, araçların Meriç Nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetleri'nde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.
Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı duyuruldu.
Newpost haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den tedarik ettiği toplam 1200 adet M-1117 'Guardian' tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.
Haberde, araçların Meriç Nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.
ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetleri'nde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.