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https://tr.sputniknews.com/20220114/1200-tl-olan-kirayi-3000-tlye-cikardi-kiracilar-kabul-etmeyince-eve-baltayla-saldirdi-1052742258.html
1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı
1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı
İstanbul'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği Suriye göçmeni kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:39+0300
2022-01-14T14:54+0300
istanbul
türkiye
saldırı
balta
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İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı.Naim A., evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Göçmen aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.Baba ve oğul gözaltına alındıOlay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile 65 yaşındaki oğlu İhsan A.'yı gözaltına aldı.Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ ve ‘Mala Zarar Verme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.‘Sanki Suriye'de savaştayım sandım’Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları anları anlattı:"Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.
https://tr.sputniknews.com/20220111/ev-sahibi-kirayi-arttirdi-yaptigi-canli-yayinda-satirla-apartmana-zarar-verdi-1052618574.html
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istanbul, saldırı, balta

1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı

14:39 14.01.2022 (güncellendi: 14:54 14.01.2022)
© DHAEve baltayla saldıran ev sahibi, İstanbul
Eve baltayla saldıran ev sahibi, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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İstanbul'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği Suriye göçmeni kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kiracı Esma S., "Çok korktuk. Sanki Suriye'de savaştayım sandım. Kiracılar gelmese bizi öldürebilirdi" dedi.
İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı.
Naim A., evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Göçmen aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.

Baba ve oğul gözaltına alındı

Olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile 65 yaşındaki oğlu İhsan A.'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ ve ‘Mala Zarar Verme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

‘Sanki Suriye'de savaştayım sandım’

Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları anları anlattı:
"Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.
10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler.”
Antalya, satırla apartmana zarar veren kiracı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Ev sahibi kirayı arttırdı, yaptığı canlı yayında satırla apartmana zarar verdi
11 Ocak, 13:48
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