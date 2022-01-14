https://tr.sputniknews.com/20220114/1200-tl-olan-kirayi-3000-tlye-cikardi-kiracilar-kabul-etmeyince-eve-baltayla-saldirdi-1052742258.html

1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı

1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı

İstanbul'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği Suriye göçmeni kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:39+0300

2022-01-14T14:39+0300

2022-01-14T14:54+0300

istanbul

türkiye

saldırı

balta

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İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı.Naim A., evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Göçmen aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.Baba ve oğul gözaltına alındıOlay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile 65 yaşındaki oğlu İhsan A.'yı gözaltına aldı.Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ ve ‘Mala Zarar Verme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.‘Sanki Suriye'de savaştayım sandım’Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları anları anlattı:"Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.

https://tr.sputniknews.com/20220111/ev-sahibi-kirayi-arttirdi-yaptigi-canli-yayinda-satirla-apartmana-zarar-verdi-1052618574.html

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istanbul, saldırı, balta