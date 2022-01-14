https://tr.sputniknews.com/20220114/almatida-dun-2-binden-fazla-kisi-gozaltina-alindi-1052735294.html
Almatı'da dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı
Almatı'da dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı
Kazakistan’da güvenlik güçleri dün Almatı’da, şiddet olaylarına dönüşen protestolara katılan, yağmalama ve başka suçlara karışan 2 binden fazla kişiyi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:07+0300
2022-01-14T12:07+0300
2022-01-14T12:11+0300
kazakistan
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
protesto
gözaltı
almatı
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Kent yetkililerinin açıklamasına göre dün Almatı’da, yakıt fiyatlarının artışı ile başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestolara katılan, yağmalama ve suç niteliğinde başka eylemlerde bulunan 2 bin 159 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltılar sırasında 67 ateşli silah, 3 bin 112 mühimmat ele geçirildi.Terörle mücadele operasyonu Jetisu ve Naurızbay bölgelerinde gerçekleştirildi.Kazakistan’nın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Ülkenin Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’da 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/uc-ulkenin-baris-gucleri-kazakistandan-ayrildi--1052731750.html
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kazakistan, protesto, gözaltı, almatı
Almatı'da dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı
12:07 14.01.2022 (güncellendi: 12:11 14.01.2022)
Kazakistan’da güvenlik güçleri dün Almatı’da, şiddet olaylarına dönüşen protestolara katılan, yağmalama ve başka suçlara karışan 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.
Kent yetkililerinin açıklamasına göre dün Almatı’da, yakıt fiyatlarının artışı ile başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestolara katılan, yağmalama ve suç niteliğinde başka eylemlerde bulunan 2 bin 159 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltılar sırasında 67 ateşli silah, 3 bin 112 mühimmat ele geçirildi.
Terörle mücadele operasyonu Jetisu ve Naurızbay bölgelerinde gerçekleştirildi.
Kazakistan’nın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Ülkenin Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’da 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.
KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.