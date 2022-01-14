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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
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Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
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thy avrupa ligi, barcelona, fenerbahçe beko

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

03:51 14.01.2022
© AAAnadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.
Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
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