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https://tr.sputniknews.com/20220114/anadolu-efes-thy-avrupa-liginde-barcelonaya-yenildi-1052727047.html
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T03:51+0300
2022-01-14T03:51+0300
2022-01-14T03:51+0300
spor
thy avrupa ligi
barcelona
fenerbahçe beko
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Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/thy-avrupa-liginde-2-mac-daha-koronavirus-nedeniyle-ertelendi-1052638570.html
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thy avrupa ligi, barcelona, fenerbahçe beko
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.
Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.