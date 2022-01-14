Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/chpden-eyt-eylemi-emeklilikte-yasa-takilanlar-lutuf-degil-kazanilmis-haklarini-istiyor--1052743449.html
CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
Cumhuriyet Halk Partisi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte alanlara indi. EYT’lilierin sorun ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:02+0300
2022-01-14T15:02+0300
türkiye
ankara
chp
veli ağbaba
protesto
emeklilik yaşı
emeklilik
emekliler
basın açıklaması
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052743198_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_19ab210e207a9f1abfbb24717f3288fd.jpg
'Emeklikte yaşa takılanlar'ın sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. EYT’liler ile birlikte düzenlenen açıklamaların Ankara ayağına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba da katıldı. Açıklamada “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Ağbaba: CHP iktidarında ilk iş EYT sorununu çözeceğizCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "CHP iktidarında ilk iş olarak EYT sorununu çözeceğiz. En düşük emekli ücretini asgari ücret seviyesine getireceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/yasar-okuyan-ve-cemal-enginyurt-arasinda-canli-yayinda-eyt-tartismasi-bu-isin-katili-zaten-sensin-1052399994.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052743198_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_430d34c74766c889615fd77c441e98a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, chp, veli ağbaba, protesto, emeklilik yaşı, emeklilik, emekliler, basın açıklaması, cumhuriyet halk partisi (chp), emeklilikte yaşa takılanlar, eyt

CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’

15:02 14.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Cumhuriyet Halk Partisi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte alanlara indi. EYT’lilierin sorun ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.
'Emeklikte yaşa takılanlar'ın sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
EYT’liler ile birlikte düzenlenen açıklamaların Ankara ayağına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba da katıldı.
Açıklamada “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ağbaba: CHP iktidarında ilk iş EYT sorununu çözeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "CHP iktidarında ilk iş olarak EYT sorununu çözeceğiz. En düşük emekli ücretini asgari ücret seviyesine getireceğiz" dedi.
MHP'li Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
4 Ocak, 18:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava
15:05AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
15:02CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
14:59Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz
14:50'Benjamin Button' hastalığıyla mücadele eden Youtuber Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti
14:50Araştırma: Maske, insanları daha çekici gösteriyor
14:44Fatih Altaylı: Sayın Soylu, isim isim kim 30 bin TL alıyor, kim 15 bin TL alıyor açıklayacak
14:39Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmaya neden olan eşe nafaka yok
14:391200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkardı, kiracılar kabul etmeyince eve baltayla saldırdı
14:38Erdoğan: Gözümüz uzayda, fırlatma ve uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor
14:37Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama
14:20Eskişehir Anadolu Lisesi 3 köpek ve bir kedi sahiplendi: 'Dersler daha eğlenceli geçiyor'
14:19İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü
14:11Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
14:11İstanbul’da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltında
14:10Avustralyalı sunucuların Djokovic'e küfretme videosunu sızdıran çalışan kovuldu
14:07Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
13:48Belçika'da uçağa giren kuş ABD'ye gitti: 'Artık sağlık hizmeti almayacağına dair hiçbir fikri yok'