https://tr.sputniknews.com/20220114/chpden-eyt-eylemi-emeklilikte-yasa-takilanlar-lutuf-degil-kazanilmis-haklarini-istiyor--1052743449.html

CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’

CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’

Cumhuriyet Halk Partisi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte alanlara indi. EYT’lilierin sorun ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:02+0300

2022-01-14T15:02+0300

2022-01-14T15:02+0300

türkiye

ankara

chp

veli ağbaba

protesto

emeklilik yaşı

emeklilik

emekliler

basın açıklaması

cumhuriyet halk partisi (chp)

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'Emeklikte yaşa takılanlar'ın sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için CHP örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. EYT’liler ile birlikte düzenlenen açıklamaların Ankara ayağına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba da katıldı. Açıklamada “EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Ağbaba: CHP iktidarında ilk iş EYT sorununu çözeceğizCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "CHP iktidarında ilk iş olarak EYT sorununu çözeceğiz. En düşük emekli ücretini asgari ücret seviyesine getireceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/yasar-okuyan-ve-cemal-enginyurt-arasinda-canli-yayinda-eyt-tartismasi-bu-isin-katili-zaten-sensin-1052399994.html

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