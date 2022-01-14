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https://tr.sputniknews.com/20220114/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1052740579.html
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:07+0300
2022-01-14T14:07+0300
2022-01-14T14:35+0300
dünya
asya & pasifik
endonezya
deprem
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Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi Endonezya'da, yerel saatle 16.05'te şiddetli bir deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Labuan yakınları olduğunu bildiriyor.
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asya & pasifik, endonezya, deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem 14:07 14.01.2022 (güncellendi: 14:35 14.01.2022)
Endonezya'da uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi Endonezya'da, yerel saatle 16.05'te şiddetli bir deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Labuan yakınları olduğunu bildiriyor.