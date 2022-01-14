https://tr.sputniknews.com/20220114/kazakistandaki-siddet-olaylarinda-3-cocuk-annesi-bir-rusya-vatandasi-hayatini-kaybetti-1052756870.html

Kazakistan’daki şiddet olaylarında 3 çocuk annesi bir Rusya vatandaşı hayatını kaybetti

Kazakistan’daki şiddet olaylarında 3 çocuk annesi bir Rusya vatandaşı hayatını kaybetti

Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, ülkede yakıt fiyatlarının artışıyla çıkan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar sırasında Jambıl bölgesinde 3 çocuk... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T22:58+0300

2022-01-14T22:58+0300

2022-01-14T22:58+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

anne

rusya vatandaşı

can kaybı

şiddet olayları

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Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, Kazakistan'ın Jambıl bölgesindeki Tariz kentinde meydana gelen şiddet olaylarında 3 çocuk annesi Rusya vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Almatı'daki Rusya Başkonsolosluğu'na Kazakistan'ın güneyindeki Taraz kentinde şiddet olayları sırasında 6 Ocak’ta saldırganların ellerinde 3 çocuk annesi, 1995 doğumlu M.V. Kim’in hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Suç, M.V. Kim iş yerinden ayrıldığı sırada işlendi" ifadeleri kullanıldı.Büyükelçilik Kazak güvenlik güçlerine olayın detaylı bir şekilde soruşturulması talebi gönderdi.Açıklamada, "Suçluların kimliğinin belirlenmesini, adalete teslim edilmesini ve kanunlarca en sert şekilde cezalandırılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Almata’daki başkonsolosluk, hayatını kaybeden Rus vatandaşının annesi, ailesi ve yakınlarıyla temasa geçti. Bölge yetkililerine aileye yardım edilmesi konusunda kontrolü ele almaları talebi iletildi. Yardım konusunda çalışmalar yürütülüyor.Kazak yetkililer olaylar sırasında hayatını kaybeden siviller ve güvenlik güçlerinin sayısıyla ilgili bilgileri henüz yayınlamadı. Şimdiye kadar güvenlik güçlerinden 17 can kaybı olduğu biliniyor.Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220114/kgao-genel-sekreteri-zas-baris-gucu-kazakistana-zamaninda-gonderildi-1052755907.html

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