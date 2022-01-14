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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kazakistandaki-siddet-olaylarinda-3-cocuk-annesi-bir-rusya-vatandasi-hayatini-kaybetti-1052756870.html
Kazakistan’daki şiddet olaylarında 3 çocuk annesi bir Rusya vatandaşı hayatını kaybetti
Kazakistan’daki şiddet olaylarında 3 çocuk annesi bir Rusya vatandaşı hayatını kaybetti
Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, ülkede yakıt fiyatlarının artışıyla çıkan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar sırasında Jambıl bölgesinde 3 çocuk... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T22:58+0300
2022-01-14T22:58+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
anne
rusya vatandaşı
can kaybı
şiddet olayları
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Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, Kazakistan'ın Jambıl bölgesindeki Tariz kentinde meydana gelen şiddet olaylarında 3 çocuk annesi Rusya vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Almatı'daki Rusya Başkonsolosluğu'na Kazakistan'ın güneyindeki Taraz kentinde şiddet olayları sırasında 6 Ocak’ta saldırganların ellerinde 3 çocuk annesi, 1995 doğumlu M.V. Kim’in hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Suç, M.V. Kim iş yerinden ayrıldığı sırada işlendi" ifadeleri kullanıldı.Büyükelçilik Kazak güvenlik güçlerine olayın detaylı bir şekilde soruşturulması talebi gönderdi.Açıklamada, "Suçluların kimliğinin belirlenmesini, adalete teslim edilmesini ve kanunlarca en sert şekilde cezalandırılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Almata’daki başkonsolosluk, hayatını kaybeden Rus vatandaşının annesi, ailesi ve yakınlarıyla temasa geçti. Bölge yetkililerine aileye yardım edilmesi konusunda kontrolü ele almaları talebi iletildi. Yardım konusunda çalışmalar yürütülüyor.Kazak yetkililer olaylar sırasında hayatını kaybeden siviller ve güvenlik güçlerinin sayısıyla ilgili bilgileri henüz yayınlamadı. Şimdiye kadar güvenlik güçlerinden 17 can kaybı olduğu biliniyor.Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kgao-genel-sekreteri-zas-baris-gucu-kazakistana-zamaninda-gonderildi-1052755907.html
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rusya, kazakistan, anne, rusya vatandaşı, can kaybı, şiddet olayları

Kazakistan’daki şiddet olaylarında 3 çocuk annesi bir Rusya vatandaşı hayatını kaybetti

22:58 14.01.2022
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan - protesto
Kazakistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, ülkede yakıt fiyatlarının artışıyla çıkan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar sırasında Jambıl bölgesinde 3 çocuk annesi Rusya vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Kazakistan Büyükelçiliği, Kazakistan'ın Jambıl bölgesindeki Tariz kentinde meydana gelen şiddet olaylarında 3 çocuk annesi Rusya vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Almatı'daki Rusya Başkonsolosluğu'na Kazakistan'ın güneyindeki Taraz kentinde şiddet olayları sırasında 6 Ocak’ta saldırganların ellerinde 3 çocuk annesi, 1995 doğumlu M.V. Kim’in hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Suç, M.V. Kim iş yerinden ayrıldığı sırada işlendi" ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik Kazak güvenlik güçlerine olayın detaylı bir şekilde soruşturulması talebi gönderdi.
Açıklamada, "Suçluların kimliğinin belirlenmesini, adalete teslim edilmesini ve kanunlarca en sert şekilde cezalandırılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Almata’daki başkonsolosluk, hayatını kaybeden Rus vatandaşının annesi, ailesi ve yakınlarıyla temasa geçti. Bölge yetkililerine aileye yardım edilmesi konusunda kontrolü ele almaları talebi iletildi. Yardım konusunda çalışmalar yürütülüyor.
Kazak yetkililer olaylar sırasında hayatını kaybeden siviller ve güvenlik güçlerinin sayısıyla ilgili bilgileri henüz yayınlamadı. Şimdiye kadar güvenlik güçlerinden 17 can kaybı olduğu biliniyor.
Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.
KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.
Rusya- KGAÖ- Barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Barış gücü Kazakistan'a zamanında gönderildi
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