https://tr.sputniknews.com/20220114/ssk-ve-bag-kur-ayliklari-tatillerde-de-odenecek-1052747107.html

SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek

SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini bildirdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:36+0300

2022-01-14T16:36+0300

2022-01-14T16:36+0300

ekonomi

ssk

bağ-kur

maaş

tatil

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ödeme

aylık

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, aylık ödemelerin resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceği ifade edilen açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi" bilgisine yer verildi.Yönetmeliğin 69. maddesinde yapılan değişiklikle 1 Ocak'tan itibaren hafta sonu ya da resmi tatile rastlayan aylık ödemelerin aynı gün ödenmesi olanağının getirildiği belirtilen açıklamada, böylelikle sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderildiği kaydedildi.

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ssk, bağ-kur, maaş, tatil, resmi tatil, ödeme, aylık