https://tr.sputniknews.com/20220114/ucuz-ekmek-satan-firinin-soforune-silahli-saldiri-1052744073.html

Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı

Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı

Kocaeli’de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:11+0300

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yaşam

kocaeli

silahlı saldırı

ekmek

fırın

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Olay sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada iki kişi yanına geldi.Zühtü Ateş’e, “Ekmeği kaça satıyorsun ulan” diyen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. İki kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Sol bacağından yaralanan Zühtü Ateş tedavi altına alındı.Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istendiğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini ileri sürdü. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/adanada-halk-ekmek-kuyrugu-1051802994.html

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kocaeli, silahlı saldırı, ekmek, fırın