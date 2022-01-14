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Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmaya neden olan eşe nafaka yok
Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmaya neden olan eşe nafaka yok
Bir davaya bakan Yargıtay, boşanmaya neden olduğu belirlenen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:39+0300
2022-01-14T14:39+0300
türkiye
yargıtay
evlilik
boşanma
emsal karar
nafaka
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında daha ağır kusurlu olduğu belirtilen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetti.Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Amasya Merzifon'da yaşayan çiftin boşanmasının ardından kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı.Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve davacı kadına 250 lira nafaka ödenmesine, tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından davalı tarafın talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, kanun yararına bozma isteminde bulundu.Yargıtay kararı bozduKanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu.Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği kaydedildi.Boşanmaya neden olan tarafa nafaka yokBu yönüyle kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilen kararda, "Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" tespitine yer verildi.Öte yandan, davacı kadının açtığı tazminat davasına bakma yetkisinin de Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olmadığı aktarılan kararda, mahkemenin tazminat istemine ilişkin dosyayı tefrik etmesi gerekirken bu yönde karar vermesinin de kanuna aykırı olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/nafaka-duzenlemesinde-sona-gelindi-evlilik-suresi-dikkate-alinacak-1052489536.html
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yargıtay, evlilik, boşanma, emsal karar, nafaka, eş

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmaya neden olan eşe nafaka yok

14:39 14.01.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Bir davaya bakan Yargıtay, boşanmaya neden olduğu belirlenen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında daha ağır kusurlu olduğu belirtilen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetti.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Amasya Merzifon'da yaşayan çiftin boşanmasının ardından kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı.

Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve davacı kadına 250 lira nafaka ödenmesine, tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından davalı tarafın talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Yargıtay kararı bozdu

Kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği kaydedildi.

Boşanmaya neden olan tarafa nafaka yok

Bu yönüyle kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilen kararda, "Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" tespitine yer verildi.

Öte yandan, davacı kadının açtığı tazminat davasına bakma yetkisinin de Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olmadığı aktarılan kararda, mahkemenin tazminat istemine ilişkin dosyayı tefrik etmesi gerekirken bu yönde karar vermesinin de kanuna aykırı olduğu bildirildi.
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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