https://tr.sputniknews.com/20220115/kayserideki-kumpas-operasyonunda-5-tutuklama-1052774036.html

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

operasyon

uyuşturucu

tutuklama

kumpas

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı.Erenköy mahallesinde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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kayseri, operasyon, uyuşturucu, tutuklama, kumpas