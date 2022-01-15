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https://tr.sputniknews.com/20220115/kayserideki-kumpas-operasyonunda-5-tutuklama-1052774036.html
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-15T20:29+0300
türkiye
kayseri
operasyon
uyuşturucu
tutuklama
kumpas
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı.Erenköy mahallesinde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/olen-babasinin-cansiz-bedenini-emekli-maasi-icin-4-ay-evde-sakladi-1052731142.html
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kayseri, operasyon, uyuşturucu, tutuklama, kumpas

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama

20:28 15.01.2022 (güncellendi: 20:29 15.01.2022)
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı.
Erenköy mahallesinde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Japon polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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