https://tr.sputniknews.com/20220115/kayserideki-kumpas-operasyonunda-5-tutuklama-1052774036.html
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T20:28+0300
2022-01-15T20:28+0300
2022-01-15T20:29+0300
türkiye
kayseri
operasyon
uyuşturucu
tutuklama
kumpas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/24/1040132471_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_3a466b70998ad73109d104be2d2230de.jpg
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı.Erenköy mahallesinde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/olen-babasinin-cansiz-bedenini-emekli-maasi-icin-4-ay-evde-sakladi-1052731142.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/24/1040132471_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_45fe81e48c866502413f09c8795dbf67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, operasyon, uyuşturucu, tutuklama, kumpas
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
20:28 15.01.2022 (güncellendi: 20:29 15.01.2022)
Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı.
Erenköy mahallesinde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.