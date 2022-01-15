https://tr.sputniknews.com/20220115/kulotla-sahneye-cikmasinlar-diyen-izzet-yildizhan-rtuke-seslendi-anama-kadar-hakaret-edildi-1052763783.html

'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslendi: Anama kadar hakaret edildi

'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslendi: Anama kadar hakaret edildi

"Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bazı şarkıcıları eleştiren İzzet Yıldızhan, tartışmanın fitilini ateşlemişti. Haksız yere linç edildiğini belirten... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T09:24+0300

2022-01-15T09:24+0300

2022-01-15T09:28+0300

yaşam

rtük

tartışma

hakaret

izzet yıldızhan

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Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile RTÜK Başkanı’na seslendi.Instagram hesabından bir videolu açıklama yapan Yıldızhan, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım" dedi.'Hukuki süreç başlatıldı'"Şahsıma ve aileme hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlatıldı" diyen Yıldızhan "Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.'Ailem çok sıkıldı ve üzüldü'Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/izzet-yildizhan-burasi-turkiye-herkes-bu-topluma-gore-yasamali-1052605127.html

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rtük, tartışma, hakaret, izzet yıldızhan