https://tr.sputniknews.com/20220116/adana-demirspor-baskani-sancak-balotelli-icin-10-milyon-euro-istiyor-1052782811.html

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon euro istiyor

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon euro istiyor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak, İtalyan forvetleri Mario Balotelli için transfer teklifleri aldıklarını belirterek, "Balotelli'yi satabilmem için 10... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T11:52+0300

2022-01-16T11:52+0300

2022-01-16T11:52+0300

spor

süper lig

futbol

euro

murat sancak

açıklama

transfer

mario balotelli

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken İtalyan forvetleri Mario Balotelli için transfer teklifleri aldıklarını belirterek, "Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon euro'yu ceplerine koymaları lazım" dedi.Sancak, ligin ikinci yarısına deplasmanda Fenerbahçe galibiyetiyle başladıklarını anımsattı.Ligin 21. haftasında sahalarında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Sancak, "İnşallah önümüzdeki maçları da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha önce de söyledim, baktık iyi gidiyoruz, Avrupa'ya da yakınız niye olmasın?" diye konuştu.Sancak, futbolcuların da önlerindeki maça bakarak ilerlediğini vurgulayarak, "Onları ilk maçlarına odaklandırıyoruz. Avrupa onların kafasında şu an yok." ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Sancak, şunları kaydetti:'Balotelli'ye 6-6.5 milyon euro civarında bir teklif geldi'Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 7 gol atan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mario Balotelli'ye transfer teklifleri olduğunu aktaran Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:Başkan Sancak, "Adam, adam." ifadesini kullandığı teknik direktör Montella ile takımdan ayrılmak istemediği sürece birlikte çalışacaklarını vurguladı.'3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz'Türk futbolunda herkesin iyi mücadele etmesi gerektiğini anlatan Sancak, "Hatta ben futbolculara 'Bundan sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.' dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana Demirsporlu yoktu. Onun için buradan bütün kulüp futbolcularına da sözüm olsun, yapmayın, oyun oynayın" ifadelerini kullandı.Başkan Sancak, diğer takım taraftarlarının da ikinci takımı olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220106/adana-demirspor-baskani-sancak-fatih-hoca-hic-kusura-bakmasin-yaptiklarimla-ben-daha-adanaliyim-1052457727.html

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süper lig, futbol, euro, murat sancak, açıklama, transfer, mario balotelli