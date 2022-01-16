https://tr.sputniknews.com/20220116/baskan-secmek-icin-toplanan-taksiciler-birbirine-girdi-1052783391.html

Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi

Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı seçimlerinde taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk fenalaşarak yere... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T12:22+0300

2022-01-16T12:22+0300

2022-01-16T12:22+0300

türkiye

video

seçim

kavga

taksi

sarı taksi

haliç kongre merkezi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052783366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_197ca120d169540c27b93c213f4b5e49.jpg

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.Genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.Arbede arasında kalan çocuk fenalaştıSözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.Güçlükle saki̇nleşti̇ri̇ldi̇lerEyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/eyup-aksu-taksi-kotudur-diye-algi-yapildi-ve-halkla-bizi-dusman-ettiniz-1050265692.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, seçim, kavga, taksi, sarı taksi, haliç kongre merkezi