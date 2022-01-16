Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220116/baskan-secmek-icin-toplanan-taksiciler-birbirine-girdi-1052783391.html
Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi
Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı seçimlerinde taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk fenalaşarak yere... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T12:22+0300
2022-01-16T12:22+0300
türkiye
video
seçim
kavga
taksi
sarı taksi
haliç kongre merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052783366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_197ca120d169540c27b93c213f4b5e49.jpg
İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.Genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.Arbede arasında kalan çocuk fenalaştıSözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.Güçlükle saki̇nleşti̇ri̇ldi̇lerEyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/eyup-aksu-taksi-kotudur-diye-algi-yapildi-ve-halkla-bizi-dusman-ettiniz-1050265692.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052783366_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_16f278349d2571eeab650bfbd9badb0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, seçim, kavga, taksi, sarı taksi, haliç kongre merkezi

Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi

12:22 16.01.2022
© DHAİstanbul Taksiciler Esnaf Odası
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı seçimlerinde taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk fenalaşarak yere yığıldı.
İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.
Genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.

Arbede arasında kalan çocuk fenalaştı

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.
Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.

Güçlükle saki̇nleşti̇ri̇ldi̇ler

Eyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
TÜRKİYE
Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz
28 Ekim 2021, 14:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:06İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım
12:45Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
12:45Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı
12:35Kremlin, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin somut yanıt istemesinin gerekçesini açıkladı
12:32‘Eskimo usulü’ balık avlayan CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu
12:22Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi
12:06Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır
12:05Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ‘iklim’ mektubu: ‘Geleceği değiştirebiliriz’
11:52Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon euro istiyor
11:51Ada ülkesi Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor
11:41Tiyatronun usta isimlerinden Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
11:39İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
11:30NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru
11:14Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi
10:53Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
10:40Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor
10:24Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
10:01Arjantin’de gergedan böceği istilası
09:55ABD’de sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı
09:47Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor