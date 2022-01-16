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https://tr.sputniknews.com/20220116/cemevi-baskanlarindan-erdogana-resmi-statu-talebi-1052787001.html
Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi
Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi
Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, resmi statü ile ilgili talepleri olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T16:03+0300
2022-01-16T16:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
süleyman soylu
akp
statü
talep
resmi statü
cemevi
hukuki statü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün miting ve toplu açılış yapmak için geldiği Aydın’da cemevi başkanları ve muhtarlarla valilikte bir araya geldi. Toplantıya Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahalle Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahalle Muhtarı Özkan Tosun’dan oluşan heyet katıldı.'Talebi̇ memnuni̇yetle karşıladık'Toplantıya katılan Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin detaylarına ilişkin “Bizler sorunlarımızın masada çözülebileceğini ve sokakta çözülemeyeceğini düşünerek Cumhurbaşkanı’mız ile görüştük. Cumhurbaşkanı’na resmi statüyle ilgili taleplerimizi ve cemevlerimizin sıkıntılarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ederek ayrıldık” dedi.'Eşi̇t şartlarda davranacağını düşünüyoruz'Kaya, “Aydın’daki Alevi rakamının 100 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Öncelikle cemevlerinin maddi anlamdaki hizmet binası, elektrik, su ve benzeri giderlerin bir resmileşmesini istiyoruz. Şu an resmi bir statü yok. Elektriğini, suyunu ve personel giderlerini biz karşılıyoruz. Binaların tadilatı biz yapıyoruz. Şu an için devletten herhangi bir destek alamıyoruz. Tabii ki inanç bazında hizmet veren yerlere devletin eşit şartlarda davranmasını düşünüyoruz. Bizim çok büyük beklentimiz yok. Biz diyoruz ki resmi statü olsun. Zaten resmi statüye geçtiğinde bunların hepsinin olabileceğinden eminiz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210925/alevi-dernek-baskani-cemevi-acilisinda-diyaneti-elestirdi-isparta-belediye-baskani-mudahale-etti-1049242035.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, süleyman soylu, akp, statü, talep, resmi statü, cemevi, hukuki statü

Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi

16:03 16.01.2022
© DHACemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi
Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, resmi statü ile ilgili talepleri olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün miting ve toplu açılış yapmak için geldiği Aydın’da cemevi başkanları ve muhtarlarla valilikte bir araya geldi.
Toplantıya Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahalle Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahalle Muhtarı Özkan Tosun’dan oluşan heyet katıldı.

'Talebi̇ memnuni̇yetle karşıladık'

Toplantıya katılan Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin detaylarına ilişkin “Bizler sorunlarımızın masada çözülebileceğini ve sokakta çözülemeyeceğini düşünerek Cumhurbaşkanı’mız ile görüştük. Cumhurbaşkanı’na resmi statüyle ilgili taleplerimizi ve cemevlerimizin sıkıntılarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ederek ayrıldık” dedi.

'Eşi̇t şartlarda davranacağını düşünüyoruz'

Kaya, “Aydın’daki Alevi rakamının 100 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Öncelikle cemevlerinin maddi anlamdaki hizmet binası, elektrik, su ve benzeri giderlerin bir resmileşmesini istiyoruz. Şu an resmi bir statü yok. Elektriğini, suyunu ve personel giderlerini biz karşılıyoruz. Binaların tadilatı biz yapıyoruz. Şu an için devletten herhangi bir destek alamıyoruz. Tabii ki inanç bazında hizmet veren yerlere devletin eşit şartlarda davranmasını düşünüyoruz. Bizim çok büyük beklentimiz yok. Biz diyoruz ki resmi statü olsun. Zaten resmi statüye geçtiğinde bunların hepsinin olabileceğinden eminiz” diye konuştu.
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