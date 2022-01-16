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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde açıklamalarda bulundu. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu ifadeleri kullandı:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir

20:27 16.01.2022 (güncellendi: 20:32 16.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayat devrin CHP kadrolarının beklemedikleri şekilde milletin, demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. 27 Mayıs'ta ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen; darbeler, vesayet rezilliğini içine sokan habis hastalığının ilk atağıdır. Menderes'e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahçubiyetinin de pek çok kesimin yüreğini burktuğunu biliyoruz.
AK Parti İl Meclis Danışma Toplantımızda örneklerini verdiğim gibi dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. 1971 muhtırası ve devamındaki kargaşa yılları... Ardından 1980 darbesi ve devamındaki siyasi iktidarsızlık dönemi. Üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor.
Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde alçak oyunları bozacak döneme girdik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzuruna ereceğine doğrusu ben inanıyorum.
CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir.
27 Mayıs, vesayet rezilliğinin ilk adımı oldu.
(HDP'li vekilin PKK'lıyla fotoğrafı) Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımı attık.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu ifadeleri kullandı:
Eğer 17-25 Aralık başarılı olsaydı, 15 Temmuz başarılı olsaydı, tarihi değiştireceklerdi, sileceklerdi. Tarihte bambaşka bir şey anlatacaklardı.
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