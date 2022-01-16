Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir

Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayat devrin CHP kadrolarının beklemedikleri şekilde milletin, demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. 27 Mayıs'ta ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen; darbeler, vesayet rezilliğini içine sokan habis hastalığının ilk atağıdır. Menderes'e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahçubiyetinin de pek çok kesimin yüreğini burktuğunu biliyoruz. Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayat devrin CHP kadrolarının beklemedikleri şekilde milletin, demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. 27 Mayıs'ta ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen; darbeler, vesayet rezilliğini içine sokan habis hastalığının ilk atağıdır. Menderes'e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahçubiyetinin de pek çok kesimin yüreğini burktuğunu biliyoruz.

AK Parti İl Meclis Danışma Toplantımızda örneklerini verdiğim gibi dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. 1971 muhtırası ve devamındaki kargaşa yılları... Ardından 1980 darbesi ve devamındaki siyasi iktidarsızlık dönemi. Üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor. AK Parti İl Meclis Danışma Toplantımızda örneklerini verdiğim gibi dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. 1971 muhtırası ve devamındaki kargaşa yılları... Ardından 1980 darbesi ve devamındaki siyasi iktidarsızlık dönemi. Üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde alçak oyunları bozacak döneme girdik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzuruna ereceğine doğrusu ben inanıyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde alçak oyunları bozacak döneme girdik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzuruna ereceğine doğrusu ben inanıyorum.

CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir.

27 Mayıs, vesayet rezilliğinin ilk adımı oldu. 27 Mayıs, vesayet rezilliğinin ilk adımı oldu.