https://tr.sputniknews.com/20220116/turkiyedeki-en-pahali-viski-satis-rekoru-79-milyon-liraya-cinli-bir-musteriye-satildi--1052791294.html

Türkiye'deki en pahalı viski satış rekoru: 7.9 milyon liraya Çinli bir müşteriye satıldı

Türkiye'deki en pahalı viski satış rekoru: 7.9 milyon liraya Çinli bir müşteriye satıldı

Dünyada sayılı olarak bulunan Japon viskisi, Çinli bir müşteriye yaklaşık 500 bin euro karşılığında satıldı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T21:38+0300

2022-01-16T21:38+0300

2022-01-16T21:38+0300

yaşam

türkiye

rekor

viski

istanbul havalimanı

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Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki en pahalı viski satış rekoru, İstanbul Havalimanı’nda kırıldı. Japonların ürettiği 55 yıllık bir viski, Çinli bir müşteri tarafından 488 bin euro fiyatla satın alındı. Müşteri, mağazaya günün kuruyla 7 milyon 889 bin 886 TL ödedi.T24’ün www.airport-world.com’dan aktardığına göre Unifree’nin gümrüksüz mağazasında aralık ayında vitrine konulan şişeden dünyada sadece 200 adet olduğu için mağazanın müşterileri teklif vermeye davet edildi. Sekiz müşteriden en yüksek fiyatı veren, şişeyi aldı.Viskiyi üreten Suntory firması şimdiye kadarki en yaşlı viskisi olan 55 yıllığını 2020’de Tokyo Olimpiyatları onuruna 100 şişe çıkarmış, Japonya’daki bir piyango şirketi üzerinden piyasaya sürmüştü. Viski kapışılınca ikinci 100 şişelik partinin bir bölümü havalimanlarına da verildi.Firmanın elindeki en yaşlı fıçılardan şişelenen 55 yıllık single malt viski, Japon Mizunara meşesinden yapılmış ve Suruga cilası ile kaplanmış özel yapım bir kutuda satılıyor. Kristal şişesinin üzerine oyulmuş 55 harfleri, kumlama tekniğiyle altın tozu ile kaplanıyor. Şişenin ağzı el yapımı Echizen washi kâğıdına sarılmış ve Kyoto’nun geleneksel bir elişi olan Kyo-kumihimo örgülü iple bağlanıyor.Tadı ise, firmadan gelen bilgiye göre “Aloe Vera ağacı kokulu. Damakta tatlımsı, olgun meyvemsi. Finalde ise buruk, meşemsi ve hafif isli.”Aynı viski Amsterdan Schipol havalimanı gümrüksüz mağazasında da müzayede ile satılıyor, 2 Şubat’ta sona erecek arttırma için şimdiden verilen 19 teklifle fiyat 681 bin avroyu bulmuş durumda.

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