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ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:28+0300
2022-01-17T23:28+0300
koronavirüs
abd
joe biden
mark milley
koronavirüs
kovid-19
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ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.Milley’in daha önce Kovid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Kovid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Kovid-19’a yakalanmış, 9 Ocak'ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti.
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abd, joe biden, mark milley, koronavirüs, kovid-19, lloyd austin

ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

23:28 17.01.2022
© REUTERS / Amanda VoisardABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Amanda Voisard
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Milley’in daha önce Kovid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Kovid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Kovid-19’a yakalanmış, 9 Ocak'ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti.
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