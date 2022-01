'ABD, Rusya'yı çevreleme adına her türlü pervasızlığı yapıyor'

“Bir sonuç beklememeliyiz. ABD ve emperyalizminin saldırı aygıtı olan NATO doğrudan Rusya’yı çevrelemek adına her türlü pervasızlığı, küstahlığı yapıyor. Balkanlar’dan Doğu Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Hazar havzasına, Akdeniz’den Karadeniz’e, Yunanistan’dan Bulgaristan’a kadar Rusya’nın çevresinde her kim varsa ve en sıcak olarak Gürcistan ve Ukrayna bu yılın ilk günlerinden beri gündemimizde olan Kazakistan... Rusya’yı siz bunca kuşatmaya çabalayın, sonra Rusya yakın çevresinde niye böyle hassas ve teyakkuz halinde derseniz, bunun bir ciddiyeti olmaz. Eğer muhatabınız Rusya ise bunun bir karşılığı da olmaz. ABD, Avrupa’nın önemli başkentlerinde Ukrayna odaklı toplantılar yaparak, Rusya’yı bazen çağırmayarak bütün NATO müttefiklerini bu işlere dahil etmeye çalışarak Rusya’yı ABD’nin bu hasmane tutumuna ikna etmeye, Rusya’ya geri adım attırmaya çalışıyor. Bir an için tersten düşünelim ve Soğuk Savaş’a değil bugüne gelelim. Eğer Rusya, Kanada ve Meksika’yı KGAÖ ya da ŞİÖ üyesi yapmaya çalışsa, ABD nasıl bir tepki verirdi?"