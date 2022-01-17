https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-rusyayi-cevreleme-adina-her-turlu-pervasizligi-yapiyor-1052873704.html

'ABD, Rusya'yı çevreleme adına her türlü pervasızlığı yapıyor'

'ABD, Rusya'yı çevreleme adına her türlü pervasızlığı yapıyor'

Prof. Doster’a göre, ABD Rusya’yı çevrelemek adına her pervasızlığı yapıyor. Blinken'in 'kurallar temelli düzen' ve 'nüfuz alanları siyaseti bitti' gibi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:22+0300

2022-01-17T23:22+0300

2022-01-19T01:22+0300

eksen

abd

rusya

kazakistan

donbass

ukrayna

nato

türkiye

antony blinken

görüşme

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Rusya Federasyonu'nun, ABD liderliğindeki NATO'nun çevreleme hamlelerine karşı ilk kez hukuki bağlayıcılığı olan anlaşma talebinin ardından Cenevre-Brüksel-Viyana üçgenindeki temaslarda Batı'dan somut yanıt çıkmadı. Moskova, somut taleplerine karşı detaylı ve yazılı yanıt beklediğini ısrarla dile getiriyor.Rusya, ABD ve NATO'nun sürekli genişleme, sınırları yakınlarına silah sistemleri konuşlandırma ve tatbikatlar yoluyla giriştiği çevrelemenin artık sona ermesi gerektiğini vurguluyor. ABD ve NATO Moskova'nın taleplerinin ana unsurlarını görmezden gelerek silahsızlanma, tatbikatlar gibi konuları gözden geçirmekten bahsederken, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı' söylemlerini piyasaya sürmüş durumda.Avrupa ve küresel güvenliğin akıbetini yakından ilgilendiren gelişmeleri Marmara Üniversitesi'nden Prof. Barış Doster ile konuştuk.‘Eğer muhatabınız Rusya ise karşılığı olmaz'Prof. Barış Doster'e göre, ABD Rusya’yı çevrelemek adına her türlü pervasızlığı yapıyor, dolayısıyla Moskova'nın sunduğu taleplere anlamlı yanıt beklemek zor. NATO'nun ABD ve emperyalizmin 'saldırı aygıtı' olduğunu belirten Doster, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini Rusya’ya karşı hasmane adımlar atmaya iknaya çalıştığını söyledi. Doster, “Rusya, Kanada ve Meksika’yı KGAÖ ya da ŞİÖ üyesi yapmaya çalışsa, ABD nasıl bir tepki verirdi” sorusunu yöneltti:'Türkiye'de akademi ve siyaset dünyasının NATO ve AB'nin olmadığı bir dünyada intiharın eşiğine gelmelerinden endişe ederim'ABD'nin 'iyi niyetli toplantıları' diye sunduklarının inandırıcılıktan yoksun olduğu görüşündeki Doster, "Biz bu yalanları Soğuk Savaş'ta çok okuduk" vurgusu yaptı. Türkiye'de akamedi dünyasının ABD merkezli olmayan bir dünyayı tahayyül dahi edemediklerini söyleyen Doster, bu kesimlerin NATO ve AB'nin olmadığı bir dünyada 'intiharın eşiğine gelmeleri' endişesini dile getirdi:‘Kurallar temelli dünya ABD'nin dilediğini yapabildiği dünya'Doster, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir yıldır sürekli andığı 'kurallara dayalı düzen' ifadelerinin 'ABD'nin dilediğini yapabildiği bir dünya' anlamına geldiğini belirtti. Blinken'in 'nüfuz alanları siyasetinin bittiği' yolundaki iddiasına karşılık Doster, ABD'nin Çin'i çevrelemek için tesis ettiği QUAD, AUKUS gibi paktları dünya çapında sayısız askeri üssü andı:'Blinken zekamızla alay ediyor'Blinken'in 'kurallara dayalı düzen', 'nüfuz alanları siyaseti bitti' gibi ifadelerle insanların zekasıyla alay ettiği görüşündeki Doster, ürettiği kavramların inandırıcılığının bulunmadığını söyledi. Bunları ABD'nin düşünce kuruluşları ve akademisinin emperyalizmi olumlamak üzere ürettiği görüşündeki Doster, "ABD neden Montrö'yü delmek istiyor, Karadeniz'de ne işi var, Baltık ülkelerinde ne işi var, neden Ukrayna ve GÜrcistan'ı NATO üyesi yapmak istiyor?" diye sordu. ABD'nin dünya çapındaki maceralarının kurbanlarını anan Doster'e göre, '8.4 milyar insanın yaşadığı dünyada demokrasi, hukuk devleti gibi lafları ağzına alabilecek son kişi ABD başkanı, sonra da dışişleri bakanı olmalı':‘Rus diplomasisinin esnekliğinin kırmızı çizgileri ve ciddiyeti vardır'Doster, Rus diplomasinin esnekliğine karşın kırmızı çizgileri ve ciddiyetini muhafaza ettiğini belirtirken, sınırları söz konusu olduğunda silah göstermekten kaçınmayacağının örnekleri bulunduğunu anımsattı:'ABD, Ankara'nın Rusya'ya yönelmesini istemiyor'Türkiye'nin Ukrayna konusundaki tutumu merak konusu olurken, Doster, Türkiye'ye 'Müslüman kimliği ve kalabalık ordusu' üzerinden önem atfeden ABD'nin Ankara'yı Rusya'ya yönelmesine yol açmak istemeyeceği görüşünde. Doster, yeni atanan ABD büyükelçisinin kariyer diplomati değil Cumhuriyetçi kanattan bir siyasetçi olmasına da dikkat çekti:

rusya

kazakistan

donbass

ukrayna

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abd, rusya, kazakistan, donbass, ukrayna, nato, türkiye, antony blinken, görüşme