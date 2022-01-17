https://tr.sputniknews.com/20220117/abdde-kar-firtinasi-280-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-2-binden-fazla-ucus-iptal-edildi--1052796064.html

ABD'de kar fırtınası: 280 bin kişi elektriksiz kaldı, 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'de kar fırtınası: 280 bin kişi elektriksiz kaldı, 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'de Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda sürücü yolda kaldı. Kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T02:44+0300

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Washington'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda ana yol ulaşıma kapandı. Bazı araçların yoğun kar fırtınası altında ilerlemekte zorluk çektiği, bazılarının ise yolda kaldığı gözlendi.Virginia Ulaştırma Biriminden yapılan açıklamada, 81 numaralı eyaletler arası yoldaki kazalar nedeniyle sürücülerden bu yolu kullanmamaları istendi.Maryland ve Washington DC'de de sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmama uyarısında bulunuldu.Ayrıca, ABD'nin doğu yakasında yaklaşık 280 bin kişinin kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldığı bildirildi.ABD'de kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildiUçuş durumlarının izlendiği internet sitesi FlightAware, planlanan 2 bin 280 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.Kar fırtınasının en çok etkilenmesinin beklendiği Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki Douglas Uluslararası Havalimanı, yapılacak uçuşların yüzde 90'ını iptal etti.Kar fırtınası öncesi 4 eyalet acil durum ilan ettiABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), bugünkü kar fırtınasının Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia başta olmak üzere birçok eyaleti etkileyeceğini duyurdu. Söz konusu 4 eyalette fırtına öncesi acil durum ilan edildi.

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abd, elektrik, kar, uçuş