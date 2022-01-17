https://tr.sputniknews.com/20220117/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-cocuklari-dijital-tehlikelerden-koruma-rehberi-hazirladi-1052814737.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi" hazırlandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T15:47+0300

2022-01-17T15:47+0300

2022-01-17T15:47+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

dijital

rehber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, rehber ebeveynlerin dijital dünyadaki riskli içeriklere karşı çocuklarını nasıl korumaları, nelere dikkat etmeleri ve hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini, çocuklara "dijital mahremiyet bilinci" kazandırılmasının yollarını içeriyor.Bilişim teknolojilerinin avantajları olduğu gibi riskler de içerdiğine dikkat çekilen rehberde, çocuklara bu konuda ebeveynlerin rehberlik etmesinin önemi vurgulandı.Son yıllarda "dijital ebeveynlik" kavramının ortaya çıktığına işaret edilen rehberde, ailelere çocuklarını internet ortamında yalnız bırakmamaları uyarısında bulunuldu.Dijital ortamdaki riskli içeriklerTeknolojinin denetimsiz kullanımının, çocukları yasa dışı içeriklere, intihar, uyuşturucu kullanımı gibi durumlara, olumsuz örnek olabilecek karakterlere, bilinçaltı mesajlara, çevrim içi istismara, siber zorbalığa ve kötü niyetli kişilere karşı savunmasız bıraktığı vurgulanan rehberde, dijital araçların kontrolsüz kullanımının çocuklarda psikolojik rahatsızlıklara, yeme-içme ve obezite problemlerine, uyku bozukluğuna, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve bağımlılığa yol açabileceği belirtildi.Denetimsiz teknoloji kullanımıyla çocukların okuldaki akademik başarılarının, sosyal ilişkilerinin, gerçek hayatta sağlıklı iletişim kurma becerilerinin olumsuz etkileneceği kaydedilen rehberde, toplumdan kendini soyutlama, yalnızlık hissine kapılma, depresyon, kişilik bozuklukları, gerçek duygulardan uzaklaşma, ahlaki problemlerle davranış bozukluklarının da çocukların yaşayabileceği sorunlar arasında sıralandı.Rehberde aileler için şu öneri ve uyarılara yer verildi:"Çocuğunuzu internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirlerden kaçının, bilinçlendirici, destekleyici tavır takının.- Çocuğunuzu dijital ortamda rahatsız edici bir durumla karşılaştığında, tanımadıkları kişilerden rahatsız edici mesaj aldığında onlara cevap vermemesi, bunu sizinle paylaşmaktan çekinmemesi gerektiği konusunda bilgilendirin.- Çocuğunuzun internette iletişim kurduğu kişileri ve sosyal medyadaki arkadaşlarını tanıyın, hangi sitelere girdiğini takip edin ve bunu gizli yapın.- Birçok internet sayfası ve sosyal medya platformu rahatsız edici kişileri şikayet etme ve engelleme fırsatı sunmaktadır. Bunun nasıl yapılacağını çocuğunuza mutlaka öğretin.- Çocukların kullandığı bütün elektronik aletlerde (tablet, telefon, bilgisayar vs.) Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında sunulan Çocuk Profili/Aile Profili kullanılabilir."Özellikle 3 yaşına kadar çocukların ekrana maruz bırakılmaması uyarısı da yapılan rehberde, çocuklara dijital mahremiyet kazandırılması için de önerilere yer verildi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, dijital, rehber