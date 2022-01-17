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https://tr.sputniknews.com/20220117/ak-partiden-eyt-aciklamasi-2022-yili-icerisinde-ne-yapacagimizin-mujdesini-paylasacagiz-1052827334.html
AK Parti'den EYT açıklaması: 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız
AK Parti'den EYT açıklaması: 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "2022 yılı içerisinde ne... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:02+0300
2022-01-17T22:06+0300
türkiye
ak parti
emin akbaşoğlu
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
eyt
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor”ifadelerini kullandı.'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor'Akbaşoğlu, “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında bulundu.3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:'En geç mayıs ayı içerisinde 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız'"Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz."'2023'te doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz'Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, “540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik. Bunu sisteme dahil edip bütün konutlara ulaştırmayı 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirip doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
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ak parti, emin akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), eyt

AK Parti'den EYT açıklaması: 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız

22:02 17.01.2022 (güncellendi: 22:06 17.01.2022)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor”ifadelerini kullandı.

'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor'

Akbaşoğlu, EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında bulundu.
3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

'En geç mayıs ayı içerisinde 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız'

"Polislerimize, hemşirelerimize, müdürlerimize, imamlarımıza ve diğer toplum kesimlerinden kadrolara ilişkin bir sözümüz vardı. Bunu daha da genişletmek suretiyle geniş bir spektrum içerisinde Çalışma Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Bunu inşallah en geç Mayıs ayı içerisinde yasalaştırmak suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.
Bir de sözleşmeli personel var. Çok çetrefilli statüler. Çok farklı hukuki düzenlemeler. Biz bunları yalınlaştırmak, basitleştirmek ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yola devam etmesini sağlamak istiyoruz."

'2023'te doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz'

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, “540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik. Bunu sisteme dahil edip bütün konutlara ulaştırmayı 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirip doğalgaz fiyatlarını çok daha makul bir noktaya çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
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