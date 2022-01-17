AKOM'dan kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.AKOM verilerini paylaşan Ongun “AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız” açıklamasını yaptı.AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da salı sabah saatlerinden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak.
AKOM, İstanbul’da yarın sabah itibariyle hava sıcaklığının düşeceğini, akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.
AKOM verilerini paylaşan Ongun “AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız” açıklamasını yaptı.
AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız.
AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da salı sabah saatlerinden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak.