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Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T10:15+0300
2022-01-17T10:15+0300
türkiye
kocaeli
polis
hırsız
cinayet
hırsızlık
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Kocaeli'de, Murat Yarar, Okan Karatoprak’a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar’ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/hirsizlari-durduramayinca-olayi-kameraya-kaydetti-durun-polis-geliyor-1052724763.html
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kocaeli, polis, hırsız, cinayet, hırsızlık

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

10:15 17.01.2022
© DHAEvine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede yaşamını yitirirken, Okan Karatoprak tutuklandı.
Kocaeli'de, Murat Yarar, Okan Karatoprak’a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar’ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.
Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Hırsızları durduramayan güvenlik görevlisi o anları kaydetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
TÜRKİYE
Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'
14 Ocak, 01:29
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