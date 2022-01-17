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https://tr.sputniknews.com/20220117/hdpli-oluc-hdpyi-demokratik-siyasetten-tasfiye-etme-cabalari-sonuc-vermeyecektir-1052819597.html
HDP'li Oluç: HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir
HDP'li Oluç: HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarının sonuç vermeyeceğini" söyledi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T17:57+0300
2022-01-17T17:57+0300
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saruhan oluç
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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe açıklarının büyük olmasının "kamu bütçesi açısından çanların çaldığını gösterdiğini" öne sürdü.Geçen yıl 180 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirten Oluç, "Haramı 180 milyar ediyorsa helalinden korkmak gerekir" dedi.ÖTV gelirlerinin 2022 yılında 220 milyar lira olarak beklendiğini ifade eden Oluç, "Yandaşlara, beşli çeteye, vergi istisnası verilen miktar ise 335 milyar Türk lirası. Kaldırın ÖTV'yi 84 milyon rahatlasın. Yandaşlarınıza vergi muafiyeti sağlamaktan da vazgeçin" diye konuştu.Dış borçların da ciddi sorun oluşturmaya devam ettiğini savunan Oluç, k​​​​​﻿ur korumalı mevduat uygulamasıyla birlikte, dövizin bozdurulup Türk lirasına geçildiğini göstermediğini kaydetti. "Kimse dolarını bozmuyor çünkü bu iktidara güvenmiyor" görüşünü öne süren Oluç, "Türk lirasında olanlar bari dolara dönmeye devam etmesin diye önlemler almaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.Gerçek kişilerden sonra tüzel kişilerin de döviz hesaplarını bozmasını istediklerini ve buna ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini aktaran Oluç, "Kişiler yetmedi, şirketlerin dövizlerine el uzatıyorlar. Dua edelim de FED faizleri çok yükseltmesin. Yoksa Türk lirasını, ruhuna Fatiha okuma durumuna getireceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.'Üçüncü ittifak arayışı'Oluç, bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" belirterek, bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Mecliste grubu bulunan partilerin yer almadığını bildirdi.'HDP'nin şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur'Bir başka soru üzerine, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekelerin bu hafta TBMM Karma Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Oluç, "Komisyonda görüşlerimizi açıklayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir" diye konuştu.
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hdp, saruhan oluç, ötv, semra güzel

HDP'li Oluç: HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir

17:57 17.01.2022
© AAHDP Sözcüsü Saruhan Oluç
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarının sonuç vermeyeceğini" söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe açıklarının büyük olmasının "kamu bütçesi açısından çanların çaldığını gösterdiğini" öne sürdü.
Geçen yıl 180 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirten Oluç, "Haramı 180 milyar ediyorsa helalinden korkmak gerekir" dedi.
ÖTV gelirlerinin 2022 yılında 220 milyar lira olarak beklendiğini ifade eden Oluç, "Yandaşlara, beşli çeteye, vergi istisnası verilen miktar ise 335 milyar Türk lirası. Kaldırın ÖTV'yi 84 milyon rahatlasın. Yandaşlarınıza vergi muafiyeti sağlamaktan da vazgeçin" diye konuştu.
Dış borçların da ciddi sorun oluşturmaya devam ettiğini savunan Oluç, k​​​​​﻿ur korumalı mevduat uygulamasıyla birlikte, dövizin bozdurulup Türk lirasına geçildiğini göstermediğini kaydetti. "Kimse dolarını bozmuyor çünkü bu iktidara güvenmiyor" görüşünü öne süren Oluç, "Türk lirasında olanlar bari dolara dönmeye devam etmesin diye önlemler almaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.
Gerçek kişilerden sonra tüzel kişilerin de döviz hesaplarını bozmasını istediklerini ve buna ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini aktaran Oluç, "Kişiler yetmedi, şirketlerin dövizlerine el uzatıyorlar. Dua edelim de FED faizleri çok yükseltmesin. Yoksa Türk lirasını, ruhuna Fatiha okuma durumuna getireceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

'Üçüncü ittifak arayışı'

Oluç, bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" belirterek, bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Mecliste grubu bulunan partilerin yer almadığını bildirdi.

'HDP'nin şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur'

Bir başka soru üzerine, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekelerin bu hafta TBMM Karma Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Oluç, "Komisyonda görüşlerimizi açıklayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir" diye konuştu.
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