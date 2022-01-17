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Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı
Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) komutanı, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Kıbrıs adasının uzaydan görüntüsünü paylaştı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T17:25+0300
2022-01-17T17:31+0300
kıbrıs
kozmonot
akdeniz
uydu
fotoğraf
anton şkaplerov
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UUİ’nin komutanı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, UUİ’den Kıbrıs adasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. Twitter’da paylaşımda bulunan Şkaplerov, “Akdeniz’deki Kıbrıs adası, gerçek bir antik kültürel anıt hazinesi” açıklamasını yaptı. Şkaplerov, ayrıca “Tarih öncesi yeraltı mezarlarından, antik Roma sarayı kalıntıları ve zengin Antik Yunan mirasına… Adada neler yok ki!” ifadelerini kullandı.
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kıbrıs, kozmonot, akdeniz, uydu, fotoğraf, anton şkaplerov

Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı

17:25 17.01.2022 (güncellendi: 17:31 17.01.2022)
© AFP 2021 / NASAUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / NASA
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Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) komutanı, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Kıbrıs adasının uzaydan görüntüsünü paylaştı.
UUİ’nin komutanı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, UUİ’den Kıbrıs adasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.
Twitter’da paylaşımda bulunan Şkaplerov, “Akdeniz’deki Kıbrıs adası, gerçek bir antik kültürel anıt hazinesi” açıklamasını yaptı. Şkaplerov, ayrıca “Tarih öncesi yeraltı mezarlarından, antik Roma sarayı kalıntıları ve zengin Antik Yunan mirasına… Adada neler yok ki!” ifadelerini kullandı.
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