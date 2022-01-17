Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı

UUİ’nin komutanı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, UUİ’den Kıbrıs adasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. Twitter’da paylaşımda bulunan Şkaplerov, “Akdeniz’deki Kıbrıs adası, gerçek bir antik kültürel anıt hazinesi” açıklamasını yaptı. Şkaplerov, ayrıca “Tarih öncesi yeraltı mezarlarından, antik Roma sarayı kalıntıları ve zengin Antik Yunan mirasına… Adada neler yok ki!” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) komutanı, Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Kıbrıs adasının uzaydan görüntüsünü paylaştı.
UUİ’nin komutanı Rus kozmonot Anton Şkaplerov, UUİ’den Kıbrıs adasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.
Twitter’da paylaşımda bulunan Şkaplerov, “Akdeniz’deki Kıbrıs adası, gerçek bir antik kültürel anıt hazinesi” açıklamasını yaptı. Şkaplerov, ayrıca “Tarih öncesi yeraltı mezarlarından, antik Roma sarayı kalıntıları ve zengin Antik Yunan mirasına… Adada neler yok ki!” ifadelerini kullandı.
The island of #Cyprus, located in the Mediterranean Sea, is a real treasury of ancient cultural monuments.
Here you can find a lot of different sights: prehistoric catacombs, ruins of Roman palaces, the rich heritage of Ancient Greece... pic.twitter.com/CPdf3Jb8B1