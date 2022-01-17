https://tr.sputniknews.com/20220117/rusya-ve-belarus-subat-ayinda-ortak-tatbikat-gerceklestirecek-1052809012.html

Rusya ve Belarus şubat ayında ortak tatbikat gerçekleştirecek

Rusya ve Belarus şubat ayında ortak tatbikat gerçekleştirecek

Rusya ve Belarus’un gelecek ay ortak bir tatbikat gerçekleştirecekleri belirtildi. Tatbikatların kesin tarihinin taraflar arasında görüşülmekte olduğu... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:21+0300

2022-01-17T13:21+0300

2022-01-17T13:22+0300

rusya

belarus

ukrayna

aleksandr lukaşenko

tatbikat

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile toplantısında, “Şubat ayında (Rusya ile) tatbikata başlamayı planlıyoruz. Kesin tarihi belirleyip bize iletin ki savaşa hazırlanıyormuşuz gibi durup dururken bir yerlere birliklerimizi yığmakla suçlanmayalım” ifadelerini kullandı. Lukaşenko bu ifadeleriyle, Rusya’nın tatbikatlar için askeri birliklerini ülke sınırları içinde hareket ettirmiş olsa da Batı ülkeleri tarafından ‘Ukrayna’yı işgale hazırlanmakla’ suçlanmış olmasına atıf yaptı. Rusya’nın, Ukrayna sınırı yakınında gerçekleştirdiği tatbikat için bazı bölgelerdeki askeri güçlerinin sayısını artırması, Ukrayna’nın doğusunda ordu ile milis güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği ve Batı ülkelerinin de Kiev’e silah tedarikini sıklaştırdığı bir döneme denk gelmişti. Kremlin yetkilileri, Rusya’nın askeri güçlerini kendi toprakları üstünde bir yerden bir diğerine sevk etmesinin kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu vurguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/bati-medyasina-gore-cia-abdde-ukraynalilara-rusyaya-karsi-paramiliter-isyan-egitimi-veriyor-1052747824.html

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rusya, belarus, ukrayna, aleksandr lukaşenko, tatbikat