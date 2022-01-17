Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Çam ve Sakura Şehir Hstanesi'nde, hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşirenin saldırıya maruz kaldığını dile getirdi ve "Hamile hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi" dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş İstanbul'da, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile bir hemşireye fiziksel saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Durmuş, "Vandallık görmek isteyen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.
Vandallık görmek isteyen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın ⤵️— Semih Durmuş🇹🇷 (@ssbsemihdurmus) January 17, 2022
Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi.
Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi!
Bu vandallık cezasız kalmamalı!
Hemşireye yapılan saldırıyı kınayan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları dile getirdi:
"Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile sağlık çalışanına saldırı gerçekleşti. Acil servise gelen bir hastanın dört yakını başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada hamile bir hemşireyi saçından tuttu, yere yatırdı ve karnını tekmeledi. Bu skandal olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası hastanede bir basın açıklaması yaptı. 6 aylık hemşirenin TIP 1 diyabet tanısı olduğu da ortaya çıktı."
Acil servise gelen bir hastanın 4 yakını tarafından,başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada gebe bir hemşire meslektaşımızın;"Saçları yolunmuş,yere yatırılmş karnı tekmelenmiş"gebeyim"demesine rağmen tekmelenmeye yine devam edilmiş ve üzerine torba,su,ayran gibi eşyalar atılmştr. pic.twitter.com/JGe5AgcWbn— HEP-SEN® (@hepsen_2020) January 17, 2022
30 Aralık 2021, 12:42