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https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html
Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Çam ve Sakura Şehir Hstanesi'nde, hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşirenin saldırıya maruz kaldığını dile getirdi ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:25+0300
2022-01-17T14:25+0300
saldırı
hastane
sağlık
hemşire
hasta
sağlık-sen
semih durmuş
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş İstanbul'da, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile bir hemşireye fiziksel saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Durmuş, "Vandallık görmek isteyen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.Hemşireye yapılan saldırıyı kınayan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbulda-yogun-bakimdaki-hastaya-cinsel-saldiri-gaflete-dustum-1052254474.html
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saldırı, hastane, sağlık, hemşire, hasta, sağlık-sen, semih durmuş

Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi

14:25 17.01.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Çam ve Sakura Şehir Hstanesi'nde, hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşirenin saldırıya maruz kaldığını dile getirdi ve "Hamile hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi" dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş İstanbul'da, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile bir hemşireye fiziksel saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Durmuş, "Vandallık görmek isteyen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.
Hemşireye yapılan saldırıyı kınayan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları dile getirdi:
"Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile sağlık çalışanına saldırı gerçekleşti. Acil servise gelen bir hastanın dört yakını başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada hamile bir hemşireyi saçından tuttu, yere yatırdı ve karnını tekmeledi. Bu skandal olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası hastanede bir basın açıklaması yaptı. 6 aylık hemşirenin TIP 1 diyabet tanısı olduğu da ortaya çıktı."
60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor ve 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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