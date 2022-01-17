https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html

Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi

Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Çam ve Sakura Şehir Hstanesi'nde, hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşirenin saldırıya maruz kaldığını dile getirdi ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:25+0300

2022-01-17T14:25+0300

2022-01-17T14:25+0300

saldırı

hastane

sağlık

hemşire

hasta

sağlık-sen

semih durmuş

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş İstanbul'da, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile bir hemşireye fiziksel saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Durmuş, "Vandallık görmek isteyen Çam Sakura’daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.Hemşireye yapılan saldırıyı kınayan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları dile getirdi:

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saldırı, hastane, sağlık, hemşire, hasta, sağlık-sen, semih durmuş