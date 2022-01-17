https://tr.sputniknews.com/20220117/yeni-kesfedilen-kurbaga-turune-iklim-aktivisti-greta-thunbergin-adi-verildi-1052813931.html

Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi

Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi

Panama’da keşfedilen yeni bir yağmur kurbağası türüne genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi. 'Pristimantis gretathunbergae' adı verilen kurbağa... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T15:21+0300

2022-01-17T15:21+0300

2022-01-17T15:23+0300

yaşam

greta thunberg

çevre

panama

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kurbağa

aktivist

iklim

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Çevre kuruluşu Rainforest Trust, Panama ormanında keşfedilen yeni bir yağmur kurbağası türüne İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in adını verdi.İlk olarak 2012'de keşfedilen ve daha önce kategorize edilmiş olan kurbağanın, Pristimantis ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyordu. Ancak son DNA analizine göre kurbağanın yeni bir tür olduğu doğrulandı.Tropik amfibiyenin bu yeni örneği, Darién eyaletinde bulunan özel bir koruma alanı olan Cerro Chucantí'de Panama'dan uluslararası bir biyolog ekibi tarafından keşfedildi. Araştırmacı Abel Batista liderliğindeki ekip, 12 yeni tür buldukları ve 8 bilimsel makale yayınladıkları Panama'da son 10 yıldır çalışma yürüttüklerini kaydetti. Thunberg’in adını alan kurbağanın da Doğu Panama'daki Cerro Chucantí rezervinde bulunan bulut ormanında bulunduğu belirtildi.Rainforest Trust tarafından düzenlenen müzayedede kurbağaya iklim aktivisti Thunberg'in adının verilmesi kararı alındı. Böylelikle yeni türün adı 'Pristimantis gretathunbergae' oldu.Rainforest Trust CEO'su James Deutsch, bir basın açıklamasında, "Greta, dünyadaki her canlı türünün geleceğinin şu anda yaptıklarımıza bağlı olduğunu bize herkesten daha fazla hatırlatıyor" dedi ve tehdit altındaki türlerin isimlendirilmesine sponsor olmaktan onur duyduklarını sözlerine ekledi.Belirgin şekilde büyük siyah gözleriyle dikkat çeken 'Pristimantis gretathunbergae' nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211228/greta-thunberg-joe-bidenin-iklim-lideri-olarak-sunulmasini-elestirdi-1052195262.html

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greta thunberg, çevre, panama, tehlike altındaki tür, kurbağa, aktivist, iklim