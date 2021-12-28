https://tr.sputniknews.com/20211228/greta-thunberg-joe-bidenin-iklim-lideri-olarak-sunulmasini-elestirdi-1052195262.html

Greta Thunberg, Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak sunulmasını eleştirdi

Greta Thunberg, Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak sunulmasını eleştirdi

Dünyayı iklim krizi konusunda uyaran ve uyandıran çevre aktivistlerinin başını çeken Greta Thunberg, ABD'yi BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmak dahil... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:41+0300

2021-12-28T17:41+0300

2021-12-28T18:05+0300

dünya

joe biden

greta thunberg

iklim değişikliği

çevreci

iklim kriziyle mücadele

fosil yakıt

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2018'de iklim için okul grevi başlatarak medyanın dikkatini çeken, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla 45. ABD Başkanı Donald Trump'a kafa tutarak dünyada gündem olan Greta Thunberg (18), Trump'ın halefi Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak tasvir edilmesine tepki gösterdi. ABD genelinde fosil yakıt altyapısı genişlerkenThe Washington Post'a konuşan İsveçli aktivist, federal hükümete 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefi koyan kararname imzalayan Başkan Biden'ın diğer yandan ABD genelinde fosil yakıt altyapısının genişlemesine göz yumduğuna dikkat çekti. ABD'nin fosil yakıt altyapısını genişlettiği göz önüne alındığında, Biden'ın iklim değişikliğinin yarattığı tehdide karşı dünyaya öncülük ettiği fikrini reddettiğini söyleyen Thunberg, "Demek istediğim, Biden yönetiminin ne yaptığını gördüğünüzde insanların Joe Biden'ı iklim lideri olarak düşünmesi garip" dedi. 'Farkındalığı artırma görevi gençlere kaldı'İklim sorununu ele almada siyasetçilerin başarısızlığından ötürü farkındalığı artırma görevinin okula gitmekten başka bir şeyle ilgilenmemesi gereken çocuklarla gençlere düştüğünü belirten İsveçli aktivist, zira insanlığın acil bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Kasımda düzenlenen ve sera gazı salımlarının azaltılması konusunda kararlar alması gereken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nı (COP26) 'başarısızlık' ve 'halkla ilişkiler organizasyonu' diye niteleyerek eleştirmiş bulunan Thunberg, bu kez 'konferansta ileriye doğru bir adım atıldığını, ama ülkeler verdikleri sözleri tutmak için adım atmadığı müddetçe bunun hiçbir anlamı olmayacağını' dile getirdi. Hep bir gerekçe varNitekim Washington, sera gazı emisyonlarını azaltarak 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu sözü verdi. Ama bu iddialı hedeflere rağmen, pandemide ekonomik toparlanmayı engellediği gerekçesiyle benzin fiyatlarındaki artışı dengelemek için geçici olarak petrol üretiminde küresel artış çağrısında bulundu.

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https://tr.sputniknews.com/20211101/liderlerin-iklim-aciliyetiyle-yuzlesmesi-istenen-mektuba-1-milyon-imza-1050383277.html

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joe biden, greta thunberg, iklim değişikliği, çevreci, iklim kriziyle mücadele, fosil yakıt