https://tr.sputniknews.com/20220118/aglarken-fotografini-paylasan-bella-hadid-fotograf-cekmek-kelimelerden-daha-kolay-1052860290.html

Ağlarken fotoğrafını paylaşan Bella Hadid: Fotoğraf çekmek kelimelerden daha kolay

Ağlarken fotoğrafını paylaşan Bella Hadid: Fotoğraf çekmek kelimelerden daha kolay

Sosyal medyada ağlarken çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan ABD'li süper model Bella Hadid, fotoğrafları neden paylaştığını açıkladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

fotoğraf

instagram

açıklama

bella hadid

paylaşım

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WSJ Magazine'e konuşan ABD'li süper model Bella Hadid, zihinsel durumunu açıklamak için kendi fotoğrafını çekmenin kelimeleri kullanmaktan daha kolay olduğunu söyledi.Hadid, "Depresif dönemlerimde annem ya da doktorum nasıl olduğumu sorardı ve metin olarak cevap vermek yerine onlara bir fotoğraf gönderirdim. O zaman yapmak benim için en kolay şeydi çünkü nasıl hissettiğimi asla açıklayamıyordum" ifadelerini kullandı. Hadid ayrıca, "Instagram'da her şey çok güzel görünse de günün sonunda hepimiz aynı kumaştan yaratılmışız. Kendi gerçeklerimi söyleyebilmenin benim için iyi olduğunu hissettim ve bir noktada artık güzel güzel fotoğraflar paylaşamadım, kaldıramadım" dedi.Paylaşımlarının ardından çok sayıda insanın kendisine destek olduğunu söyleyen Hadid, 'sonsuza kadar Instagram'da olmak istemediğini' söyledi. Hadid, paylaştığı fotoğraflarına "Sosyal medya gerçek değil. Mücadele eden herkes, lütfen bunu hatırlayın" notunu düşmüştü.

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fotoğraf, instagram, açıklama, bella hadid, paylaşım