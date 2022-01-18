https://tr.sputniknews.com/20220118/ahmet-hakan-imamoglunun-yeni-mottosu-engelliyorlar-o-yuzden-hizmet-yapamiyorum-1052840478.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yeni mottosu, 'Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum'
Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yeni mottosu, 'Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum'
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerin engellendiği yönündeki açıklamalarını eleştirdi... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T10:04+0300
2022-01-18T10:04+0300
2022-01-18T10:04+0300
politika
istanbul
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mottosunun "Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum" olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İBB Başkanlığı döneminde pek çok engelle karşılaştığını ancak bunu öne sürmediğini savundu."Eğer bu engelleme iddiaları doğruysa vahim! Gerçekten çok vahim bir durum" diyen Ahmet Hakan, 'böyle bir engelleme olmaması' gerektiğini dile getirdi.Erdoğan'ın 1994 yılındaki İBB Başkanlığı döneminden örnek veren Ahmet Hakan, medyanın, bürokrasinin, iş dünyasının Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyerek, "Erdoğan, İstanbul’a ne yaptıysa... İşte bu koşullar altında yaptı. Kapanmış kapılara rağmen... Daraltılmış alanlara rağmen... Kısıtlanmış kaynaklara rağmen... Önüne çıkarılan engellere rağmen..." dedi.Ahmet Hakan, Erdoğan'ın "Hizmet edeceğim ana engelleniyorum", gerekçesinin "arkasına saklanmadığını" savunurken, "Yaptığı hizmetlerin açılışlarında... 'Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık' bile demedi" ifadelerini kullandı ve "Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü? Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse... Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?" diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20220118/ekrem-imamoglu-askida-fatura-dayanismasi-cig-gibi-buyudu-1052833293.html
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istanbul, recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhurbaşkanı, ekrem imamoğlu
Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yeni mottosu, 'Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum'
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerin engellendiği yönündeki açıklamalarını eleştirdi ve "Erdoğan İBB Başkanı'yken tek bir gün bile 'Hizmet edeceğim ama engelleniyorum' gerekçesinin arkasına saklanmadı" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'
nun mottosunun "Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum"
olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'
ın da İBB Başkanlığı döneminde pek çok engelle
karşılaştığını ancak bunu öne sürmediğini savundu.
"Eğer bu engelleme iddiaları doğruysa vahim! Gerçekten çok vahim bir durum" diyen Ahmet Hakan, 'böyle bir engelleme olmaması' gerektiğini dile getirdi.
Erdoğan'ın 1994 yılındaki İBB Başkanlığı döneminden örnek veren Ahmet Hakan, medyanın, bürokrasinin, iş dünyasının Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyerek, "Erdoğan, İstanbul’a ne yaptıysa... İşte bu koşullar altında yaptı. Kapanmış kapılara rağmen... Daraltılmış alanlara rağmen... Kısıtlanmış kaynaklara rağmen... Önüne çıkarılan engellere rağmen..." dedi.
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın "Hizmet edeceğim ana engelleniyorum", gerekçesinin "arkasına saklanmadığını" savunurken, "Yaptığı hizmetlerin açılışlarında... 'Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık' bile demedi" ifadelerini kullandı ve "Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü? Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse... Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?" diye sordu.