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BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım
BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'de yüksek teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım yaptığı duyuruldu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T01:45+0300
2022-01-18T01:45+0300
dünya
israil
teknoloji
yatırım
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı.İsrail basınının BAE-İsrail İş Konseyi'nden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-tarihi-ziyaret-1051707844.html
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israil, teknoloji, yatırım, birleşik arap emirlikleri (bae)

BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım

01:45 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları
İsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'de yüksek teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım yaptığı duyuruldu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı.
İsrail basınının BAE-İsrail İş Konseyi'nden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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