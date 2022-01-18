https://tr.sputniknews.com/20220118/baeden-israilde-teknoloji-sektorune-100-milyon-dolar-yatirim-1052834050.html

BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım

BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'de yüksek teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım yaptığı duyuruldu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:45+0300

2022-01-18T01:45+0300

2022-01-18T01:45+0300

dünya

israil

teknoloji

yatırım

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı.İsrail basınının BAE-İsrail İş Konseyi'nden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-tarihi-ziyaret-1051707844.html

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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israil, teknoloji, yatırım, birleşik arap emirlikleri (bae)