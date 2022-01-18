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https://tr.sputniknews.com/20220118/brent-petrol-2014ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1052841721.html
Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede
Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede
BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:03+0300
2022-01-18T11:06+0300
ekonomi
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abu dabi
brent petrol
dolar
opec+
omicron
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor. Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu. Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html
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abd, bae, abu dabi, brent petrol, dolar, opec+, omicron

Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

11:03 18.01.2022 (güncellendi: 11:06 18.01.2022)
© REUTERS / Jennifer HillerBrent petrol
Brent petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Jennifer Hiller
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BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor.
Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.
Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
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Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.
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