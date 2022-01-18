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Ekrem İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
Ekrem İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadelerini kullandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
ibb
istanbul erkek lisesi
metro
ekrem imamoğlu
bütçe
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İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı. Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerde bulunarak Tünel Delme Makinesi'nin çalışmasına yerinde tanıklık etti. "Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar" diyen İmamoğlu ayrıca şunları da ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ibb, istanbul erkek lisesi, metro, ekrem imamoğlu, bütçe

Ekrem İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım

12:53 18.01.2022
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadelerini kullandı.
İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı.
Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerde bulunarak Tünel Delme Makinesi'nin çalışmasına yerinde tanıklık etti.
"Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar" diyen İmamoğlu ayrıca şunları da ifade etti:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım."
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