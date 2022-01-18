İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı. Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerde bulunarak Tünel Delme Makinesi'nin çalışmasına yerinde tanıklık etti. "Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar" diyen İmamoğlu ayrıca şunları da ifade etti:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadelerini kullandı.
İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattındaSancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı.
Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.
İBB Başkanı Ekremİmamoğlu, incelemelerde bulunarak Tünel Delme Makinesi'nin çalışmasına yerinde tanıklık etti.
"Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar" diyen İmamoğlu ayrıca şunları da ifade etti:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım."