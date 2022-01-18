https://tr.sputniknews.com/20220118/gamaleya-merkezi-baskani-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-yuzde-75-etkili-1052844332.html
Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili
Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:08+0300
2022-01-18T12:08+0300
2022-01-18T12:52+0300
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044395295_0:150:3375:2048_1920x0_80_0_0_8326675bd2be49361682af6cee778888.jpg
Tıp konulu uluslararası bir kongrede konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 düzeyinde etkili olduğunu ifade etti.Gintsburg, “Sputnik Light aşısı ile takviye doz uygulaması yapıldıysa Omicron varyantına karşı koruma oranı yüzde 100” dedi.Takviye dozu yaptırmayan kişilerde Sputnik V aşısının altı ay sonra yaklaşık yüzde 56-57 düzeyinde etkili olduğunu belirten Gintsburg, “Buradan açık olduğu üzere, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın altı ayda bir Sputnik Light aşısının yaptırılması tavsiyesi kesinlikle haklı çıkıyor ve verilerle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.Gintsburg, tek dozluk Sputnik Light aşısının Sputnik V aşısından sonra olduğu gibi başka aşılardan sonra da takviye doz olarak kullanılabileceğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/gintsburg-sputnik-v-asisi-olanlar-omicron-varyantiyla-enfekte-olsalar-bile-hastaliga-yakalanmiyor-1052756064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044395295_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7bb3d03db1c7d1e7660d99ef787b0008.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, omicron
Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili
12:08 18.01.2022 (güncellendi: 12:52 18.01.2022)
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 etkili olduğunu söyledi.
Tıp konulu uluslararası bir kongrede konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 düzeyinde etkili olduğunu ifade etti.
Gintsburg, “Sputnik Light aşısı ile takviye doz uygulaması yapıldıysa Omicron varyantına karşı koruma oranı yüzde 100” dedi.
Takviye dozu yaptırmayan kişilerde Sputnik V aşısının altı ay sonra yaklaşık yüzde 56-57 düzeyinde etkili olduğunu belirten Gintsburg, “Buradan açık olduğu üzere, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın altı ayda bir Sputnik Light aşısının yaptırılması tavsiyesi kesinlikle haklı çıkıyor ve verilerle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.
Gintsburg, tek dozluk Sputnik Light aşısının Sputnik V aşısından sonra olduğu gibi başka aşılardan sonra da takviye doz olarak kullanılabileceğini ifade etti.