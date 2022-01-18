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Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili
Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:08+0300
2022-01-18T12:52+0300
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
omicron
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Tıp konulu uluslararası bir kongrede konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 düzeyinde etkili olduğunu ifade etti.Gintsburg, “Sputnik Light aşısı ile takviye doz uygulaması yapıldıysa Omicron varyantına karşı koruma oranı yüzde 100” dedi.Takviye dozu yaptırmayan kişilerde Sputnik V aşısının altı ay sonra yaklaşık yüzde 56-57 düzeyinde etkili olduğunu belirten Gintsburg, “Buradan açık olduğu üzere, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın altı ayda bir Sputnik Light aşısının yaptırılması tavsiyesi kesinlikle haklı çıkıyor ve verilerle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.Gintsburg, tek dozluk Sputnik Light aşısının Sputnik V aşısından sonra olduğu gibi başka aşılardan sonra da takviye doz olarak kullanılabileceğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/gintsburg-sputnik-v-asisi-olanlar-omicron-varyantiyla-enfekte-olsalar-bile-hastaliga-yakalanmiyor-1052756064.html
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, omicron

Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili

12:08 18.01.2022 (güncellendi: 12:52 18.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 etkili olduğunu söyledi.
Tıp konulu uluslararası bir kongrede konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 düzeyinde etkili olduğunu ifade etti.
Gintsburg, “Sputnik Light aşısı ile takviye doz uygulaması yapıldıysa Omicron varyantına karşı koruma oranı yüzde 100” dedi.
Takviye dozu yaptırmayan kişilerde Sputnik V aşısının altı ay sonra yaklaşık yüzde 56-57 düzeyinde etkili olduğunu belirten Gintsburg, “Buradan açık olduğu üzere, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın altı ayda bir Sputnik Light aşısının yaptırılması tavsiyesi kesinlikle haklı çıkıyor ve verilerle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.
Gintsburg, tek dozluk Sputnik Light aşısının Sputnik V aşısından sonra olduğu gibi başka aşılardan sonra da takviye doz olarak kullanılabileceğini ifade etti.
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
KORONAVİRÜS
Gintsburg: Sputnik V aşısı olanlar, Omicron varyantıyla enfekte olsalar bile hastalığa yakalanmıyor
14 Ocak, 22:22
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