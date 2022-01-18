https://tr.sputniknews.com/20220118/gamaleya-merkezi-baskani-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-yuzde-75-etkili-1052844332.html

Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili

Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüzde 75 etkili

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T12:08+0300

2022-01-18T12:08+0300

2022-01-18T12:52+0300

koronavirüs

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044395295_0:150:3375:2048_1920x0_80_0_0_8326675bd2be49361682af6cee778888.jpg

Tıp konulu uluslararası bir kongrede konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 düzeyinde etkili olduğunu ifade etti.Gintsburg, “Sputnik Light aşısı ile takviye doz uygulaması yapıldıysa Omicron varyantına karşı koruma oranı yüzde 100” dedi.Takviye dozu yaptırmayan kişilerde Sputnik V aşısının altı ay sonra yaklaşık yüzde 56-57 düzeyinde etkili olduğunu belirten Gintsburg, “Buradan açık olduğu üzere, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın altı ayda bir Sputnik Light aşısının yaptırılması tavsiyesi kesinlikle haklı çıkıyor ve verilerle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.Gintsburg, tek dozluk Sputnik Light aşısının Sputnik V aşısından sonra olduğu gibi başka aşılardan sonra da takviye doz olarak kullanılabileceğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/gintsburg-sputnik-v-asisi-olanlar-omicron-varyantiyla-enfekte-olsalar-bile-hastaliga-yakalanmiyor-1052756064.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, omicron