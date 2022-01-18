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İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti
İYİ Parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldığını belirten Vedat Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır" açıklamasını yaptı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T01:05+0300
2022-01-18T01:05+0300
politika
iyi parti
istifa
vedat yenerer
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İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, yaptığı açıklamayla istifa kararı aldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..." ifadelerini kullandı.Partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini kaydeden Yenerer, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220117/ittifaklarda-trafik-hiz-kazandi-ucuncu-ittifak-icin-ilk-toplanti-yapilacak-1052817940.html
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iyi parti, istifa, vedat yenerer

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti

01:05 18.01.2022
© Fotoğraf : facebook.com/vedat.yenererİYİ Parti - Vedat Yenerer
İYİ Parti - Vedat Yenerer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Fotoğraf : facebook.com/vedat.yenerer
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İYİ Parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldığını belirten Vedat Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, yaptığı açıklamayla istifa kararı aldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..." ifadelerini kullandı.
Partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini kaydeden Yenerer, şöyle devam etti:
"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. 'Kirli' siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.
Son olarak, İYİ Parti’de umutla kalmış, sahada çalışan çok değerli vatanseverlere ve Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyada beni takip eden İyi Parti'li arkadaşlarımın sayfamdan ayrılmalarına hoşgörüyle bakacağım.
Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..
Vatanım ve milletim için çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğime hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben, Mavi Gözlü Bozkurdumuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin ölene kadar askeriyim… Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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