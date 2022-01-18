https://tr.sputniknews.com/20220118/iyi-parti-kurucusu-vedat-yenerer-istifa-etti-1052833121.html

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti

İYİ Parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldığını belirten Vedat Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır" açıklamasını yaptı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:05+0300

2022-01-18T01:05+0300

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politika

iyi parti

istifa

vedat yenerer

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İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, yaptığı açıklamayla istifa kararı aldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yenerer, "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..." ifadelerini kullandı.Partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini kaydeden Yenerer, şöyle devam etti:

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iyi parti, istifa, vedat yenerer