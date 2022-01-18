https://tr.sputniknews.com/20220118/sezgin-baran-korkmazin-malvarligi-degerini-aklama-davasinda-bilgi-talebinde-bulunuldu-1052869100.html
Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu
Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 10 sanığın yargılandığı "mal varlığı değerini aklama" davası görüldü. Aralarında Korkmaz'ın da bulunduğu 4 sanık... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:10+0300
2022-01-18T23:10+0300
2022-01-18T23:10+0300
türkiye
abd
mahkeme
sezgin baran korkmaz
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
sbk holding
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SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan dava İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Korkmaz'ı avukat Volkan Dülger temsil etti. Duruşmada söz alan Dülger, müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarında alınması, kabul etmedikleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor aldırılması talebinde bulundu. Mahkemenin sanık Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini bu aşamada reddettiği belirtildi.Duruşma 5 Temmuz'a ertelendiMahkemenin, ABD'de bulunan Jabob Ortell Kingston, Sally Louise Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yoluyla sorulması ve bilgi istenilmesine karar verdiği de kaydedildi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK "suçtan zarar gören", Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de "malen sorumlu" olarak gösterildi. İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220118/avusturyadan-yalanlama-abdnin-sezgin-baran-korkmazin-iadesi-talebine-henuz-karar-verilmedi-1052866445.html
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abd, mahkeme, sezgin baran korkmaz, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), sbk holding
Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 10 sanığın yargılandığı "mal varlığı değerini aklama" davası görüldü. Aralarında Korkmaz'ın da bulunduğu 4 sanık hakkındaki hukuki süreçle ilgili ABD'den bilgi talebinde bulunuldu.
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan dava İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Korkmaz'ı avukat Volkan Dülger temsil etti. Duruşmada söz alan Dülger, müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarında alınması, kabul etmedikleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor aldırılması talebinde bulundu. Mahkemenin sanık Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini bu aşamada reddettiği belirtildi.
Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi
Mahkemenin, ABD'de bulunan Jabob Ortell Kingston, Sally Louise Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yoluyla sorulması ve bilgi istenilmesine karar verdiği de kaydedildi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK "suçtan zarar gören", Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de "malen sorumlu" olarak gösterildi. İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.