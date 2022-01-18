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https://tr.sputniknews.com/20220118/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ankarada-cumhurbaskani-erdogan-resmi-torenle-karsiladi-1052858313.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:40+0300
2022-01-18T17:40+0300
recep tayyip erdoğan
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

17:40 18.01.2022
© AAErdoğan, Vucic
Erdoğan, Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Vucic, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüştü.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.
Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
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