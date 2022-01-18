https://tr.sputniknews.com/20220118/turkiye-ile-sirbistan-arasinda-4-anlasma-imzalandi-1052863227.html

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T20:22+0300

2022-01-18T20:22+0300

2022-01-18T20:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

sırbistan

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052863197_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c0de8489083a7f33fba3ff5028fb96d1.jpg

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1052861793.html

türkiye

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, sırbistan, aleksandr vucic