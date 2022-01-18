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Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:22+0300
2022-01-18T20:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
sırbistan
aleksandr vucic
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Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1052861793.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, sırbistan, aleksandr vucic

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

20:22 18.01.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.
Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı.
Erdoğan - Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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