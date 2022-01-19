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https://tr.sputniknews.com/20220119/bloomberg-kahramanmarastaki-patlama-petrol-fiyatlarina-yansidi-1052879768.html
Bloomberg: Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarına yansıdı
Bloomberg: Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarına yansıdı
Kahramanmaraşta'ki Irak-Türkiye boru hattında yaşanan patlama sonrasında günlük 450 bin varillik petrol transferi dururken, petrol fiyatları çarşamba gününe... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T09:06+0300
2022-01-19T09:07+0300
ekonomi
kahramanmaraş
petrol
patlama
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Bloomberg'in haberine göre, petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle beraber yükselirken Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında yaşanan yangında piyasaları etkiledi.Brent petrolün yakın vadedeki teslim kontratları ile uzak vadedeki teslim kontratları arasındaki fark artarak Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yakın vade ve uzak vade kontratlar arasındaki fiyat farkının artması piyasada fiyatların yükseliş trendinde olduğuna işaret ediyor.Boru hattının geçen yıl günlük 450 bin varil civarında petrol aktardığı belirtilirken, analistler arzın geçici bir süre eksilmesiyle beraber kontrat vadeleri arasındaki farkın daha da artabileceğine dikkat çekiyor.Kahramanmaraş'taki patlama sonrasında Brent petrol yüzde 1,2 yükselişle varil başına 88,55 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol yüzde 1,3 yükselişle 86,56 dolar oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220118/boru-hattindaki-patlama-gaziantep-kahramanmaras-arasindaki-ulasimi-durdurdu-1052864770.html
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kahramanmaraş, petrol, patlama

Bloomberg: Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarına yansıdı

09:06 19.01.2022 (güncellendi: 09:07 19.01.2022)
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Kahramanmaraşta'ki Irak-Türkiye boru hattında yaşanan patlama sonrasında günlük 450 bin varillik petrol transferi dururken, petrol fiyatları çarşamba gününe yükselişle başladı.
Bloomberg'in haberine göre, petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle beraber yükselirken Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında yaşanan yangında piyasaları etkiledi.
Brent petrolün yakın vadedeki teslim kontratları ile uzak vadedeki teslim kontratları arasındaki fark artarak Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yakın vade ve uzak vade kontratlar arasındaki fiyat farkının artması piyasada fiyatların yükseliş trendinde olduğuna işaret ediyor.
Boru hattının geçen yıl günlük 450 bin varil civarında petrol aktardığı belirtilirken, analistler arzın geçici bir süre eksilmesiyle beraber kontrat vadeleri arasındaki farkın daha da artabileceğine dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'taki patlama sonrasında Brent petrol yüzde 1,2 yükselişle varil başına 88,55 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol yüzde 1,3 yükselişle 86,56 dolar oldu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Petrol boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
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