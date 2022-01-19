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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:44+0300
2022-01-19T16:44+0300
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cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

16:44 19.01.2022
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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