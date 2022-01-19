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https://tr.sputniknews.com/20220119/ermenistan-2020-karabag-savasinda-3809-askerimiz-oldu-1052910726.html
Ermenistan: 2020 Karabağ Savaşı’nda 3809 askerimiz öldü
Ermenistan: 2020 Karabağ Savaşı’nda 3809 askerimiz öldü
Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2020 Karabağ Savaşı’nda ölen ve kayıp asker sayısıyla ilgili bilgileri yeniledi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:12+0300
2022-01-19T22:12+0300
2022-01-19T22:13+0300
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dağlık karabağ
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Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Toplam ölen asker ve sivil 3 bin 809” ifadesine yer verildi.Ayrıca 19 Ocak 2022 itibariyle 199 asker ve 21 sivilin kayıp olduğu belirtildi.Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, Karabağ Savaşı’nda 3 bin 788 kişinin öldüğünü bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210927/aliyev-daglik-karabag-isimli-bir-olusumu-kabul-ederiz-ancak-bizim-topraklarimizda-degil-1049276711.html
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Ermenistan: 2020 Karabağ Savaşı’nda 3809 askerimiz öldü 22:12 19.01.2022 (güncellendi: 22:13 19.01.2022)
Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2020 Karabağ Savaşı’nda ölen ve kayıp asker sayısıyla ilgili bilgileri yeniledi.
Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Toplam ölen asker ve sivil 3 bin 809” ifadesine yer verildi.
Ayrıca 19 Ocak 2022 itibariyle 199 asker ve 21 sivilin kayıp olduğu belirtildi.
Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, Karabağ Savaşı’nda 3 bin 788 kişinin öldüğünü bildirmişti.