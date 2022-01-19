https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html

İmamoğlu: Metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

İmamoğlu: Metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığının 2022 bütçesinde yer verilmeyen metro projelerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Bütün duraklara, üst geçitlere... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ibb

ihale

metro

üst geçit

afiş

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ihalesine onay vermeyen Cumhurbaşkanlığının 2022 bütçesinde onay vermediği metro projelerinin, İstanbul'daki bütün metro, metrobüs ve otobüs duraklarına afişlerini asacağını söyledi:"Bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar ' Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar'. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsü ile buluşmanızı engelliyorlar. Zaten geciktirdiler. Çoktan olması gerekirken engellediler. Ben bunu bugüne kadar yapmadım ama şimdi afişe edeceğim. Artık her yere yazacağım ve insanlarımızın bunu duymasını sağlayacağım."İmamoğlu, İstanbul'da şahsi çıkar ve ihtirasların önde tutularak yapıldığı hataların engellenmesi gerektiğini belirterek "Bu işi gören, aklı selim bir şekilde analiz eden bir akıl var, o akıl umuyorum İstanbul'un sorunlarını çözmeye muktedir olur. O aklın İstanbul'da olduğunu hissediyorum, siyasi bir görev yaptıklarını da anlıyorum ama anlamak istemiyorum. O muktedir akılla 'sen nasıl bu hatayı yaparsın' deyip Beylikdüzü hattına hazine onayını ek listede hızlıca çıkarabilir. Ben diyorum ki inşallah bu muktedir akıl o da AK Parti içerisinde vardır, İstanbul ve Ankara'da bu işe kendi ihtirasını ve şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engelleyip mani olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım değil" dedi. İmamoğlu daha önce, "Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık" ifadelerini kullanılmıştı.

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recep tayyip erdoğan, ibb, ihale, metro, üst geçit, afiş, ekrem imamoğlu