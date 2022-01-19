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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Rusya'nın, 'saldırgan' olduğunu iddia ettiği eylemleriyle uyumlu olmadığını ifade etti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T05:12+0300
2022-01-19T05:12+0300
dünya
ukrayna
almanya
ingiltere
kuzey akım-2
olaf scholz
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından, Almanya hükümetinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurabileceği haberine yorum yaptı.Truss, "İyi gelişme. Kuzey Akım-2, Rusya'nın saldırgan eylemleriyle uyumlu değil. Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın ‘Ukrayna’ya saldırması durumunda’ Kuzey Akım 2’yi durdurabileceklerini söylemişti.Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-kimseyi-tehdit-etmiyoruz-uyariyoruz-1052833509.html
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ukrayna, almanya, ingiltere, kuzey akım-2, olaf scholz, liz truss

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil

05:12 19.01.2022
© REUTERS / Hannah McKayİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Rusya'nın, 'saldırgan' olduğunu iddia ettiği eylemleriyle uyumlu olmadığını ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından, Almanya hükümetinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurabileceği haberine yorum yaptı.
Truss, "İyi gelişme. Kuzey Akım-2, Rusya'nın saldırgan eylemleriyle uyumlu değil. Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın ‘Ukrayna’ya saldırması durumunda’ Kuzey Akım 2’yi durdurabileceklerini söylemişti.
Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.
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