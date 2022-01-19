https://tr.sputniknews.com/20220119/ingiltere-disisleri-bakani-truss-kuzey-akim-2-rusyanin-eylemleriyle-uyumlu-degil-1052876230.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Kuzey Akım-2, Rusya'nın eylemleriyle uyumlu değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Rusya'nın, 'saldırgan' olduğunu iddia ettiği eylemleriyle uyumlu olmadığını ifade etti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T05:12+0300

2022-01-19T05:12+0300

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ingiltere

kuzey akım-2

olaf scholz

liz truss

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından, Almanya hükümetinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurabileceği haberine yorum yaptı.Truss, "İyi gelişme. Kuzey Akım-2, Rusya'nın saldırgan eylemleriyle uyumlu değil. Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın ‘Ukrayna’ya saldırması durumunda’ Kuzey Akım 2’yi durdurabileceklerini söylemişti.Halihazırda Kuzey Akım-2, Almanya’da onay sürecinden geçiyor. Boru hattının Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını defalarca dile getiren Rusya, Kuzey Akım-2’nin tamamen ticari proje olduğunu ve herhangi siyasallaşma bağlamında kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-kimseyi-tehdit-etmiyoruz-uyariyoruz-1052833509.html

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ukrayna, almanya, ingiltere, kuzey akım-2, olaf scholz, liz truss