https://tr.sputniknews.com/20220119/japonyada-teslimata-usendigi-icin-7-bin-gonderiyi-cope-atan-postaci-yakalandi-1052891695.html

Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı

Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı

Japonya'da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı. Postacının evinde de 4 bin teslim edilmemiş posta bulundu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:35+0300

japonya

postacı

kovid-19

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Japonya'nın Osaka eyaletindeki Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı. Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak'ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti. Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Kovid-19 'a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi. Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20200124/japon-postaci-16-yil-boyunca-hic-teslimat-yapmamis-cok-zahmetliydi-1041245507.html

japonya

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japonya, postacı, kovid-19