https://tr.sputniknews.com/20220119/new-york-belediye-baskani-meyvesini-sokakta-turk-esnaftan-satin-aldi-1052875162.html

New York Belediye Başkanı, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı

New York Belediye Başkanı, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:43+0300

2022-01-19T02:43+0300

2022-01-19T02:43+0300

yaşam

abd

new york

türk

esnaf

eric adams

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, Twitter hesabından, sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı.Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.Videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan esnafın ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya Türkçe, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı" dediği duyuluyor.

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abd, new york, türk, esnaf, eric adams