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Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "İstanbul'da 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:00+0300
2022-01-19T12:00+0300
koronavirüs
istanbul
açıklama
hasta
vaka
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
pcr
vaka sayısı
bülent ertuğrul
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Yüz bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222,37’ye yükseldi. Bu oran pandemi döneminde tespit edilen en yüksek oran oldu. Salgının göz ardı edildiğini ve İstanbul sokaklarında maskesiz dolaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, 3. doz hatırlatma aşısını olmayanlara bir kez daha seslendi: "Aşınızı bir an önce olun."'Ölüm sayıları yüzde 7 arttı'Milliyet'in haberine göre, Omicron'un daha önceki varyantlara göre daha hafif hastalığa yol açtığı söylense de uzmanlar, Kovid-19 aşısının hâlâ en etkili yol olduğuna dikkat çekti. Tüm çağrı ve uyarılara rağmen Türkiye'de 3. doz aşı oranında istenilen seviyeye ulaşılamadı. 23 milyondan fazla kişi 3. doz hatırlatma aşısını yaptırırken, yaklaşık 24 milyon kişi ise sırası geldiği halde aşı olmadı. Kovid-19 istatistikkleri üzerinde çalışan isimlerden Endüstri Mühendisi Zeki Berk’e göre 20 gün önce artmaya başlayan Omicron'a bağlı vakalar günlük ölümlere de yansımaya başladı ve günlük ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttı.'Virüs yayılımı devam edecek'İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise yatan hasta sayısında bir miktar artış olduğu uyarısında bulunarak, şunları söyledi:'Her 100 kişiden en az 1'i hasta'KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise İstanbul’daki 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1222’ye çıkmasının endişe verici olduğuna değinerek, “Üstelik asemptomatik ve temaslı olduğu halde test yaptırmayanları da hesaba kattığımızda her 100 kişiden en az 1'inin hasta olduğu anlamı çıkar. Yani 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var demektir. Aşı sırası geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayanlar nedeniyle önümüzdeki günlerde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Umalım ki, hastane yatışlarında artış yaşanmasın” dedi.'3. doz aşı hastaneye yatışların önüne geçiyor'Konuşmamız sırasında ikinci kez Kovid-19 geçirdiğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise 3. doz hatırlatma dozunun bir an önce yapılması uyarısını yineledi ve şunları söyledi:
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istanbul, açıklama, hasta, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr, vaka sayısı, bülent ertuğrul, varyant, omicron

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var

12:00 19.01.2022
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "İstanbul'da 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var" dedi.
Yüz bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222,37’ye yükseldi. Bu oran pandemi döneminde tespit edilen en yüksek oran oldu. Salgının göz ardı edildiğini ve İstanbul sokaklarında maskesiz dolaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, 3. doz hatırlatma aşısını olmayanlara bir kez daha seslendi: "Aşınızı bir an önce olun."

'Ölüm sayıları yüzde 7 arttı'

Milliyet'in haberine göre, Omicron'un daha önceki varyantlara göre daha hafif hastalığa yol açtığı söylense de uzmanlar, Kovid-19 aşısının hâlâ en etkili yol olduğuna dikkat çekti. Tüm çağrı ve uyarılara rağmen Türkiye'de 3. doz aşı oranında istenilen seviyeye ulaşılamadı. 23 milyondan fazla kişi 3. doz hatırlatma aşısını yaptırırken, yaklaşık 24 milyon kişi ise sırası geldiği halde aşı olmadı. Kovid-19 istatistikkleri üzerinde çalışan isimlerden Endüstri Mühendisi Zeki Berk’e göre 20 gün önce artmaya başlayan Omicron'a bağlı vakalar günlük ölümlere de yansımaya başladı ve günlük ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttı.

'Virüs yayılımı devam edecek'

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise yatan hasta sayısında bir miktar artış olduğu uyarısında bulunarak, şunları söyledi:
“Vaka yoğunluğu İstanbul’da zirve yapmış durumda. Üçüncü doz hatırlatma aşılarında istenilen ivmeyi yakalamış değiliz. Aşı sırası geldiği halde 20 milyondan fazla insanımız halen hatırlatma dozunu olmuş değil. Temaslılardaki PCR test zorunluluğunun kalkması, vaka sayılarında görece düşüş tablosu yaratacak olsa da virüs yayılımı devam edecek. İstanbul’da birçok kişinin sokaklarda maskesiz dolaştığını görüyoruz.”

'Her 100 kişiden en az 1'i hasta'

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise İstanbul’daki 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1222’ye çıkmasının endişe verici olduğuna değinerek, “Üstelik asemptomatik ve temaslı olduğu halde test yaptırmayanları da hesaba kattığımızda her 100 kişiden en az 1'inin hasta olduğu anlamı çıkar. Yani 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var demektir. Aşı sırası geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayanlar nedeniyle önümüzdeki günlerde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Umalım ki, hastane yatışlarında artış yaşanmasın” dedi.

'3. doz aşı hastaneye yatışların önüne geçiyor'

Konuşmamız sırasında ikinci kez Kovid-19 geçirdiğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise 3. doz hatırlatma dozunun bir an önce yapılması uyarısını yineledi ve şunları söyledi:
“Omicron varyantının tüm özellikleri, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı semptomları ortaya çıkmış durumda. Üçüncü doz hatırlatma aşısında birkaç haftalık gecikme, Kovid-19’a yakalanmama neden oldu. İkinci kez Kovid-19 geçiren bir hekim olarak tüm vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeksizin 3. doz hatırlatma aşılarını olmalarını öneriyorum. Şayet 3. doz aşımı birkaç hafta önce olsam belki de hastalık bulaşmayacak veya çok daha hafif olarak Kovid-19’u atlatacaktım. Hastalığı kaptığım günle aşı olduğum gün arasında en fazla 24 saat olduğunu düşünüyorum. 3. doz aşı hastaneye yatışların, ağır hastalık tablosunun önüne geçiyor.”
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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