https://tr.sputniknews.com/20220119/sahan-gokbakardan-firat-tanisa-tiyatro-tepkisi-ne-yeri-ne-de-zamani-bunlarin--1052904818.html

Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'

Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'

Komedyen Şahan Gökbakar, hükümeti eleştirirken "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu tepki gösteren oyuncu Tanış'ı, "Ne... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:49+0300

2022-01-19T18:49+0300

2022-01-19T18:49+0300

türkiye

şahan gökbakar

fırat tanış

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048265283_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_65bb711a05438d639bac50d41223de9f.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen ve gündem olan ‘Tiyatro yapmasınlar’ diyaloguna komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?" Gökbakar, "Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence" ifadelerini kullandı.Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:"'Ne filmler çeviriyorsunuz?" sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?""Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."Ne olmuştu?İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti: Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/firat-tanistan-imamoglunun-tiyatro-aciklamasina-tepki-muhalefeti-boyle-iktidarini-siz-dusunun-1052861102.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şahan gökbakar, fırat tanış, ekrem imamoğlu