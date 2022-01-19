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https://tr.sputniknews.com/20220119/sahan-gokbakardan-firat-tanisa-tiyatro-tepkisi-ne-yeri-ne-de-zamani-bunlarin--1052904818.html
Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'
Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'
Komedyen Şahan Gökbakar, hükümeti eleştirirken "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu tepki gösteren oyuncu Tanış'ı, "Ne... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T18:49+0300
2022-01-19T18:49+0300
türkiye
şahan gökbakar
fırat tanış
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen ve gündem olan ‘Tiyatro yapmasınlar’ diyaloguna komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?" Gökbakar, "Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence" ifadelerini kullandı.Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:"'Ne filmler çeviriyorsunuz?" sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?""Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."Ne olmuştu?İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti: Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/firat-tanistan-imamoglunun-tiyatro-aciklamasina-tepki-muhalefeti-boyle-iktidarini-siz-dusunun-1052861102.html
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şahan gökbakar, fırat tanış, ekrem imamoğlu

Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'

18:49 19.01.2022
© FotoğrafŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Fotoğraf
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Komedyen Şahan Gökbakar, hükümeti eleştirirken "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu tepki gösteren oyuncu Tanış'ı, "Ne yeri ne de zamanı bunların" ifadeleriyle eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen ve gündem olan ‘Tiyatro yapmasınlar’ diyaloguna komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.
'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?" Gökbakar, "Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence" ifadelerini kullandı.
Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"'Ne filmler çeviriyorsunuz?" sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?"
"Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."

Ne olmuştu?

İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti:
"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün"
Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün
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